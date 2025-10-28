كتائب القسام تعلن تأجيل تسليم جثة رهينة بسبب “خروقات” إسرائيلية

(رويترز) – قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إنها ستؤجل التسليم الذي كان مقررا يوم الثلاثاء لجثة رهينة كانت قد انتشلته بسبب ما وصفتها بأنها “خروقات” من جانب إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام على تطبيق تيليجرام “نؤكد بأن أي تصعيد صهيوني سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه”.

(تغطية صحفية محمد الجبالي ومنة علاء الدين – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)