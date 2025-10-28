The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

كتائب القسام تعلن تأجيل تسليم جثة رهينة بسبب “خروقات” إسرائيلية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إنها ستؤجل التسليم الذي كان مقررا يوم الثلاثاء لجثة رهينة كانت قد انتشلته بسبب ما وصفتها بأنها “خروقات” من جانب إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام على تطبيق تيليجرام “نؤكد بأن أي تصعيد صهيوني سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه”.

(تغطية صحفية محمد الجبالي ومنة علاء الدين – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية