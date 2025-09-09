كتائب حزب الله العراقية تطلق سراح الباحثة إليزابيث تسوركوف

3دقائق

(رويترز) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلة طالبة الدراسات العليا الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف يوم الثلاثاء أن كتائب حزب الله العراقية الشيعية أطلقت سراحها بعد أكثر من عامين على احتجازها.

وبحسب مسؤولين كانت تسوركوف، وهي باحثة من جامعة برينستون في نيوجيرزي، قد اختطفت خلال رحلة بحثية إلى العراق في مارس آذار 2023.

وذكر ترامب عبر منصته تروث سوشيال “تسوركوف الآن بأمان في السفارة الأمريكية بالعراق بعد تعرضها للتعذيب لأشهر عديدة”.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكر ترامب على مساعدته في إطلاق سراح تسوركوف.

وجاء الإفراج عنها بعد أيام من توقيع ترامب أمرا تنفيذيا يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لتصنيف دول حول العالم على أنها راعية للاحتجاز غير المشروع وفرض إجراءات عقابية على الدول التي تعتبر أنها تحتجز أمريكيين بشكل غير مشروع.

وقالت منظمة جلوبال ريتش، وهي منظمة غير ربحية تعمل من أجل إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في الخارج، في بيان إن تسوركوف خضعت لتقييم طبي في السفارة.

وقالت إيما تسوركوف، وهي إحدى شقيقات إليزابيث، في البيان إن عائلتها ممتنة لإدارة ترامب لمساعدتها في إطلاق سراحها.

وأضافت “لا يسعنا الانتظار حتى نرى إليزابيث ونمنحها كل الحب الذي كنا ننتظر منحها إياه منذ 903 أيام”.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي “تتويجا لجهود كبيرة بذلتها أجهزتنا الأمنية وعلى مدى شهور طويلة، نعلن عن تحرير المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف، ونؤكد مرة أخرى أننا لن نتهاون في إنفاذ القانون وإعلاء سلطة الدولة، وعدم السماح لأي أحد بالإساءة إلى سمعة العراق والعراقيين”.

كانت عائلة تسوركوف قد سعت جاهدة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن من أجل أن تلقي واشنطن بثقلها وراء الجهود الرامية لإطلاق سراحها. وقال المسؤولون الأمريكيون حينها إنه لا يوجد الكثير مما يمكنهم فعله لأنها ليست مواطنة أمريكية.

وأفادت مصادر بأن مفاوضا معنيا بالرهائن من إدارة ترامب سافر إلى العراق في فبراير شباط للضغط من أجل إطلاق سراح تسوركوف.

(إعداد محمد علي فرج ودعاء محمد للنشرة العربية)