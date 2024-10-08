كتاب يصدر قريبا ينقل عن بايدن وصفه نتانياهو بأنه “كاذب”

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أوردت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء مقتطفات من كتاب يصدره قريبا الصحافي المخضرم بوب وودوارد وينقل فيه عن الرئيس جو بايدن وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو بأنه “كاذب” و”لا يهمه سوى صموده السياسي”.

والصحافي وودوارد يعمل في صحيفة واشنطن بوست منذ نصف قرن ويتناول في مقالاته ما يدور في كواليس البيت الأبيض، وقد ذاع صيته قبل نصف قرن حين كشف مع كارل بيرنستين فضيحة ووترغيت التي دفعت الرئيس ريتشارد نيكسون إلى التنحي في العام 1974.

وفي كتابه “حرب” الذي سيصدر في 15 تشرين الأول/أكتوبر، يتحدث وودوارد خصوصا عن جهود ذهبت سدى بذلها الرئيس جو بايدن من أجل وضع حد للحرب التي تشنها إسرائيل على حماس في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق شنّته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية.

ومنذ بدء النزاع، تبدو الدبلوماسية الأميركية عاجزة عن التأثير على نهج نتانياهو في إدارة الحرب.

ووفق مقتطفات من الكتاب، سأل بايدن خلال محادثة هاتفية جرت في نيسان/أبريل رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استراتيجيته، فأجاب الأخير بالقول “علينا أن ندخل رفح”، ليردّ عليه بايدن “بيبي (لقب نتانياهو)، ليست لديك استراتيجية”.

ولاحقا تذمّر الرئيس الأميركي أمام مستشاريه، مشددا على أن نتانياهو “كاذب”، و”لا يهمّه سوى صموده السياسي”.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر، اعتبر بايدن في تصريح علني أنّ نتانياهو لا يبذل جهودا كافية للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذي تحتجزهم حماس في قطاع غزة.

وعلى الرغم من ذلك، لم يعمد الرئيس الأميركي إلى الآن إلى استخدام شحنات الأسلحة وسيلة للتأثير في سياسات حكومة نتانياهو، باستثناء تجميده شحنة قنابل في أيار/مايو.

ووفق صحيفة واشنطن بوست، يتطرق كتاب وودوارد أيضا إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس التي يشير إليها بأنها مؤيدة لمواقف بايدن إنما غير ذات تأثير حاسم في سياسته الخارجية.

وفي تموز/يوليو، إثر لقاء مع نتانياهو، جاءت لهجة هاريس حادة في إطار توصيفها طريقة إدارة إسرائيل للنزاع في غزة، متعهّدة “عدم الصمت” إزاء معاناة الفلسطينيين.

إلا أن تصريحاتها العلنية لم تعكس اللهجة الودية التي سادت المحادثات، وفق الكتاب.

وبحسب كتاب وودوارد، فإنّ هذا التباين في تصريحات المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، أثار دهشة نتانياهو وحفيظته.

ارب-رلي/ود/بم