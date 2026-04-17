كتلة حزب الله البرلمانية تؤكد “التزاما حذرا” بوقف إطلاق النار وتنتقد الحكومة
بيروت 17 أبريل نيسان (رويترز) – أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب الله “التزاما حذرا” بوقف إطلاق النار مع إسرائيل اليوم الجمعة لكنها قالت إن ذلك يجب أن يضمن وقف كل العمليات القتالية الإسرائيلية ويحد من تحركات الجيش الإسرائيلي في لبنان.
وانتقدت الكتلة البرلمانية لحزب الله الحكومة اللبنانية وقالت إنها أدخلت البلاد في “مرحلة بالغة الخطورة” بقبولها إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل.
