كراكاس: اعتراف واشنطن بأوروتيا رئيسا منتخبا لفنزويلا خطوة “سخيفة”

afp_tickers

2دقائق

اعتبرت كراكاس الثلاثاء اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا “رئيسا منتخبا” لفنزويلا خطوة “سخيفة” وتكرارا لسيناريو اعترافها بالمعارض خوان غوايدو في 2019 رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني “بلينكن، وهو عدو لدود لفنزويلا”، اتّخذ هذه الخطوة “السخيفة بإصراره على القيام بذلك مرة أخرى (مع غونزاليس أوروتيا) بـ+نسخة ثانية من غوايدو+ مدعوم من فاشيين وإرهابيين خاضعين للسياسة الأميركية”.

وأتى ردّ الفعل الفنزويلي بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ الولايات المتّحدة تعترف بزعيم المعارضة رئيسا منتخبا لفنزويلا.

وكتب بلينكن على منصة إكس “لقد قال الشعب الفنزويلي كلمته المدوية في 28 تموز/يوليو وجعل (غونزاليس أوروتيا) الرئيس المنتخب”، لافتا إلى أنّ “الديموقراطية تتطلب احترام إرادة الناخبين”.

ولم تعترف واشنطن بفوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بولاية جديدة في الانتخابات التي جرت في 28 تمّوز/يوليو.

واتّهمت المعارضة النظام بتزوير النتائج، مؤكّدة أنّ الفائز هو مرشّحها إدموندو غونزاليس أوروتيا.

وسبق للولايات المتحدة أن أعلنت أن أوروتيا حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، لكن من دون أن يصل بها الأمر إلى اعتباره “الرئيس المنتخب”.

با/بم