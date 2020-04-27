هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2020 10:00 ص

يقول الخبراء إن التمييز العنصري بات يحدث في الأماكن العامة بشكل

(Keystone)

سجّلت سويسرا رقما قياسيا لحوادث التمييز العنصري في عام 2019 والتي بلغت 352 حادثة. هذا الرقم يعكس بوضوح زيادة في الاعمال والهجمات العنصرية في الأماكن العامة حفّزتها أفكار اليمين المتطرّف.

وتبين البيانات أن الخوف من الأجانب هو الدافع الرئيسي لهذه السلوكات العنصرية، وأن السود والمسلمين هم الأكثر تضررا، حيث سجلت 132 و55 حالة على التوالي من قبل مراكز المشورة في عام 2019.

أظهرت الدراسة كذلك ارتفاع عدد الحالات المرتبطة بالتطرّف اليميني في العام الماضي. وتندرج ضمن هذه الفئة واحدة من كل عشر هجمات عنصرية، وفق ما ذكرته صحيفة البليك في عددها ليوم الأحد 26 أبريل.

ونقلت الصحيفة الناطقة بالألمانيةرابط خارجي عن رئيسة اللجنة الفدرالية لمناهضة العنصريةرابط خارجي مارتين برانشفيك قولها: "مشهد اليمين المتطرّف في نمو وصعود. ويجب أن يؤخذ هذا بجدية. يجب ألا نقلل من شأن ذلك".

ويُلاحظ أن عددا قليلا فقط من ضحايا العنصرية يطلبون المساعدة من مراكز المشورة. ويُعتقد أن عدد الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها أعلى بكثير من عدد الحالات المبلّغ عنها.

+المراهقون يواجهون المزيد من العنصرية

ومن الأعمال العنصرية البارزة التي تم توثيقها في عام 2019 رسم الرموز النازية على الحيطان، والمجاهرة بتحية هتلر العنصرية، ومهاجمة الشبان السود.

وأثارت السلطات أيضا ظاهرة التنميط أو الوسم العنصري، حيث تم الإبلاغ عن وقوع 23 حالة في العام الماضي.

ويمثّل الرقم 352 حادثة زيادة بنسبة 27% مقارنة بعام 2018. ونشرت الحكومة بالفعل بعض النتائج الرئيسية التي توصلت إليهارابط خارجي في ما يتعلّق بعام 2019، لكنها تنوي نشر الدراسة كاملة لاحقا.

وحثّت لجنة مكافحة العنصرية والتعصّب التابعة لمجلس أوروبا (ECRI) في تقريرها لعام 2020 سويسرا على تعزيز قدرة مراكز المشورة لتقديم الدعم الضروري لضحايا العنصرية.

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