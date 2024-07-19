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كراودسترايك حددت سبب العطل المعلوماتي العالمي وبصدد تصحيحه

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أعلن رئيس مجموعة كراودسترايك الأميركية للأمن السيبراني أنه تم “تحديد” المشكلة التي تسببت بعطل معلوماتي شل العديد من الشركات الجمعة عبر العالم و”يجري تصحيحها”.

وكتب جورج كورتز على منصتي إكس ولينكد إن “كراودسترايك تعمل بشكل نشط مع العملاء المتضررين من ثغرة عثر عليها في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز …ليس حادثا أمنيا أو هجوما سيبرانيا” مؤكدا “تم تحديد المشكلة وعزلها ونشر تصحيح”.

وكتبت مايكروسوفت من جانبها في رسالة نُشرت على موقعها على الإنترنت “تم تصحيح السبب الأساسي للمشكلة واستعاد العديد من تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365 وظائفها الكاملة”.

لا تزال بعض خدمات وتطبيقات “مايكروسوفت 365” متأثرة.

وأضافت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة “نراقب ذلك من كثب للتأكد من أننا نمضي نحو التعافي الكامل”.

أبلغت شركات عدة عن أعطال أو اضطرابات، وقد توقفت طائرات وتشكلت طوابير انتظار في مطارات عديدة، وشهدت بورصة لندن اضطرابات وتأثرت أيضا قنوات تلفزيونية.

وفي التداول الذي سبق افتتاح بورصة نيويورك، انخفض سهم مجموعة كراودسترايك بأكثر من 10%.

وخسر سهم مايكروسوفت حوالى 1,5% نحو الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش.

تعتمد كراودسترايك بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتوفر خصوصا منصة حماية رقمية تسمى “فالكون”.

ويبلغ رأس مال المجموعة السوقي 83 مليار دولار.

تراجعت أسواق الأسهم العالمية الجمعة في مواجهة الكثير من الشكوك الاقتصادية والسياسية فضلا عن العطل المعلوماتي. 

يك/دص-ح س/ص ك

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