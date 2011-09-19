كريدي سويس يسدد 150 مليون يورو لتسوية تحقيق تهرب ضريبي في المانيا

قال مصرف كريدي سويس يوم الاثنين 19 سبتمبر إنه قبل سداد مبلغ 150 مليون يورو لألمانيا لإنهاء تحقيق مكتب النيابة العامة في دوسلدورف مع العاملين في البنك بشأن التهرب الضريبي.
وذكر بيان أصدره المصرف في زيورخ أن النيابة العامة ستسلم الوثائق الخاصة بالإتفاق للمحكمة في دوسلدورف في وقت لاحق من يوم الاثنين. وجاء فيه "تجنبنا نزاعا معقدا ومطولا بحل تمّ الإتفاق عليه يوفر تأكيدات قانونية".
وفي هذا العام، وسّعت النيابة العمومية نطاق عمليات فحص ملفات كريدي سويس في ألمانيا.
ففي شهر أغسطس الماضي، أعلن رالف مولمان، رئيس نيابة دوسلدورف أن مكتبه ينوي تكثيف التحقيق في التهرب الضريبي لمصرف كريدي سويس بعد أن تعرضت مكاتبه في ألمانيا لغارة في فبراير في إطار حملة أوسع على التهرب الضريبي تستهدف العاملين في المصرف السويسري.
وفي أغسطس أيضا، اتفقت برلين وبرن على فرض ضرائب على الأموال التي أودعها مواطنون ألمان في حسابات سرية وتقدر بحوالي 150 مليار فرنك سويسري.
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