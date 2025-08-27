كل أعضاء مجلس الأمن باستثناء أمريكا يقولون إن المجاعة في غزة من صنع البشر

(رويترز) – قال جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، يوم الأربعاء إن المجاعة في غزة “أزمة من صنع البشر”، وحذروا من أن استخدام التجويع سلاحا في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعا أعضاء المجلس، وعددهم 14، في بيان مشترك إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات أخرى، وزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)