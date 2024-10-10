كندا: إطلاق القوات الإسرائيلية النار على قوات حفظ السلام في لبنان غير مقبول

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أوتاوا (رويترز) – قالت كندا، الداعمة إلى حد كبير للعملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان، يوم الخميس إن واقعة إطلاق القوات الإسرائيلية النار على قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “مثير للقلق وغير مقبول”.

وذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن اثنين من أفرادها أصيبا عندما أطلقت دبابة إسرائيلية النار على برج مراقبة في المقر الرئيسي للقوة في رأس الناقورة.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي إكس “تدعو كندا إلى حماية قوات حفظ السلام والعاملين في المجال الإنساني، وتدعو جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني”.