كندا: نشعر بالفزع من القصف الإسرائيلي على مستشفى بغزة

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – نددت كندا بالقصف الإسرائيلي على مستشفى في غزة يوم الاثنين، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل بينهم خمسة صحفيين، وأكدت أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين في منطقة القتال.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان “تشعر كندا بالفزع إزاء القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة، والذي أسفر عن مقتل خمسة صحفيين وعدد كبير من المدنيين، منهم رجال إنقاذ ومسؤولون صحيون. إن مثل هذه الهجمات غير مقبولة”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)