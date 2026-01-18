The Swiss voice in the world since 1935
كندا: وافقنا مبدئيا على مجلس سلام غزة ويجري العمل على التفاصيل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تورونتو 18 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الأحد إنه وافق مبدئيا على مجلس السلام لغزة الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أن التفاصيل لا تزال قيد الدراسة.

وقال كارني إن ترامب طرح عليه الفكرة قبل أسابيع، وأكد أن كندا ستبذل قصارى جهدها لتخفيف المعاناة في غزة.

وأضاف كارني للصحفيين في الدوحة “لم نتطرق بعد إلى جميع تفاصيل الهيكل وكيفية عمله ومصادر تمويله وما إلى ذلك. سنناقش هذه الأمور خلال الأيام القادمة”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

