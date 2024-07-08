كندا تحث إسرائيل على التراجع عن قرارها بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

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أوتاوا (رويترز) – حثت كندا الحكومة الإسرائيلية يوم الاثنين على التراجع عن قرارها بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، قائلة إن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان على منصة إكس “تعارض كندا بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. إن الإجراءات الأحادية الجانب، مثل إضعاف السلطة الفلسطينية ماليا وتوسيع المستوطنات، تتعارض مع القانون الدولي”.