كندا تحجز مقاعد على متن رحلات تجارية لإجلاء المدنيين من لبنان

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(رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي يوم الجمعة إن الحكومة الكندية تحجز مقاعد على متن رحلات تجارية لمساعدة مواطنيها على مغادرة لبنان، بعد أن هزت ضربات جوية إسرائيلية العاصمة بيروت.

وأضافت جولي في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي “وفرت كندا مقاعد للكنديين على الرحلات التجارية المحدودة المتاحة”.

وتابعت “إذا كان هناك مقعد متاح، يرجى حجزه”.

وأدت الضربات الجوية الإسرائيلية هذا الأسبوع إلى مقتل أكثر من 700 شخص في لبنان، وهو التصعيد الذي أثار المخاوف من اندلاع صراع أكثر تدميرا.

وحثت جولي الكنديين على التسجيل لدى السفارة في بيروت إذا احتاجوا إلى مساعدة في المغادرة وقالت إن القروض متاحة لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية.