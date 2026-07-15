كندا تسعى لإبرام اتفاق تجاري مع “ميركوسور” بحلول نهاية 2026

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قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند الثلاثاء خلال زيارة للبرازيل إن بلادها تسعى لإبرام اتفاق تجاري مع تكتل “ميركوسور” قبل نهاية العام بهدف إيجاد شركاء آخرين غير الولايات المتحدة.

وقالت أناند عقب اجتماع في ساو باولو مع نظيرها البرازيلي ماورو فييرا “اتفقنا على تكثيف مفاوضات التجارة الحرة بهدف إبرام اتفاق ذي أثر تجاري ملموس في أقرب وقت ممكن، وبحلول نهاية عام 2026 كخيار مثالي”.

وأضافت “سنضاعف الاتفاقات التجارية غير المرتبطة بالولايات المتحدة خلال العقود المقبلة”.

وعام 2025، وفي خضم حملة الرسوم الجمركية التي أطلقتها الولايات المتحدة، استأنفت كندا ودول “ميركوسور” (الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وباراغواي والأوروغواي) المفاوضات بعد سنوات من الجمود.

من جهته، قال فييرا “لقد أجرينا ست جولات من المفاوضات التي تحرز تقدما جيدا جدا ولا تزال هناك بعض التفاصيل التي يجب معالجتها”.

جسس/الح