مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

كندا تعلن عن مساعدات جديدة للبنان قدرها 15 مليون دولار كندي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أوتاوا (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الكندية يوم الأربعاء أن أوتاوا ستقدم مساعدات إنسانية جديدة للبنان قدرها 15 مليون دولار كندي (11 مليون دولار) لدعم المدنيين المتضررين من الصراع هناك.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي في بيان “كندا قلقة للغاية من التصاعد السريع للأزمة في لبنان. نتحرك لضمان تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها للشعب اللبناني”.

وترفع المساعدات الجديدة إجمالي الدعم الذي تعهدت به كندا للشعب اللبناني إلى 25 مليون دولار كندي.

(الدولار = 1.3697 دولار كندي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
210 إعجاب
146 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
71 إعجاب
53 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية