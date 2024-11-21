كندا تعليقا على قرار الجنائية الدولية: على الجميع الالتزام بالقانون الدولي

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أوتاوا (رويترز) – قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الخميس إن كندا ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك ردا على سؤال عن أمري اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.

وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “من المهم حقا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي… نحن ندافع عن القانون الدولي وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية”.