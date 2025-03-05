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كندا تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الأميركية

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قدمت كندا شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن بنسبة 25% على غالبية سلعها الواردة إلى الولايات المتحدة، وفق ما أكدت المنظمة الأربعاء.  

وأكدت ناديا تيودور سفيرة كندا لدى المنظمة التي مقرها جنيف، في منشور الثلاثاء على موقع “لينكدإن” أن “قرار الولايات المتحدة لا يترك لنا خيارا آخر”.

واضافت “لقد طلبت من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات مع حكومة الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية غير المبررة على كندا”.

ويأتي تقديم الشكوى في وقت بدت الحكومة الأميركية الثلاثاء كأنها تمهد لتسوية مع جارتها.

فقد تحدث وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك في مقابلة أجرتها معه قناة فوكس بيزنس عن احتمال التوصّل إلى “حل وسطي” مع الكنديين والمكسيكيين الذين فرضت عليهم هذه الرسوم أيضا.

واضاف “أعتقد أنه سيتم التوصل معهم إلى حل ما”. 

وقد يتم اتخاذ القرار الأربعاء، بحسب الوزير.

فوغ/ريم/ب ق

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