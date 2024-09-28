كندا تقول إنها ستقدم 10 ملايين دولار كندي مساعدات للمدنيين في لبنان

reuters_tickers

1دقيقة

أوتاوا (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الكندية يوم السبت إن كندا تشعر بقلق عميق إزاء الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، مضيفة أنها ستقدم 10 ملايين دولار كندي (7.4 مليون دولار) للمساعدات الإنسانية للمدنيين في لبنان.

وأضافت الوزارة في بيان جددت فيه الدعوة إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل “تحث كندا جميع الأطراف المشاركة في الصراع على حماية المدنيين، بمن في ذلك العاملين في المجال الإنساني، من الأذى”.

(الدولار = 1.3512 دولار كندي)