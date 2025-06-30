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كندا تلغي الضريبة الرقمية وتعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة

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أعلنت كندا استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وإلغاء ضريبة رقمية على الشركات التكنولوجية الأميركية، كانت قد دفعت الرئيس دونالد ترامب لوقف المباحثات.

وفرضت أوتاوا ضريبة الخدمات الرقمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تُدر 5,9 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات. ومع أن هذا الإجراء ليس جديدا، إلا أن رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأميركية أشارت مؤخرا إلى أن هذا الرسم كان سيحمّل مقدمي الخدمات الأميركيين ضرائب بمليارات الدولارات في كندا بحلول 30 حزيران/يونيو. 

وكانت واشنطن قد طلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع حول هذه المسألة. لكن ترامب أعلن بشكل مفاجئ الجمعة إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا “فورا”، مؤكدا أن ذلك يأتي ردا على الضريبة. وأوضح أن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الذي ستُفرض عليها خلال الأسبوع الحالي.

وقال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان في بيان إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني “اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 تموز/يوليو 2025”.

وأضاف أن “كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية تحسبا لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل”.

ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو ترامب.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت قال لشبكة “سي ان بي سي” الجمعة إن واشنطن تأمل في أن تقوم الحكومة الكندية بتعليق ضريبة الخدمات الرقمية “كبادرة حسن نية”.

وأعلن ترامب الجمعة أنه سينهي المفاوضات التجارية بين البلدين الجارين في أميركا الشمالية على خلفية الضريبة الكندية.

وتستهدف الضريبة البالغة نسبتها ثلاثة في المئة، الشركات الكبيرة أو متعددة الجنسيات مثل ألفابت وأمازون وميتا التي تقدم خدمات رقمية للكنديين. 

– “إرساء استقرار” –

وأعفيت كندا من بعض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على دول أخرى، لكنها تواجه نظام رسوم منفصلا. 

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، فرض ترامب أيضا رسوما جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. 

وتعد كندا من أكبر مصدري الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

وأعلن كارني في 19 حزيران/يونيو أن بلاده سوف “تعدّل” رسومها المضادة البالغة نسبتها 25 بالمئة على الواردات الأميركية من الصلب والألمنيوم ردا على زيادة الرسوم الأميركية، إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري خلال 30 يوما.

وشدد رئيس الوزراء الكندي الجمعة على أن بلاده “ستواصل خوض هذه المفاوضات المعقدة بما يخدم مصلحة الكنديين”.

وكان كارني اعتبر سابقا ان تحقيق نتائج جيدة في المحادثات يتمثل في “إرساء استقرار في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة” و”الوصول السهل للشركات الكندية إلى الأسواق الأميركية”، مع “عدم تكبيل أيدينا على مستوى تعاملاتنا مع بقية دول العالم”.

والتقى ترامب وكارني على هامش قمة مجموعة السبع التي استضافتها كندا في وقت سابق من حزيران/يونيو. وحضّ قادة الدول الصناعية الرئيس الأميركي على التراجع عن حربه التجارية التي يخوضها ضد شركاء الولايات المتحدة.

وتترقب عشرات الدول مهلة التاسع من تموز/يوليو، والذي من المقرر أن يبدأ فيه فرض الرسوم الجمركية الاضافية التي اعتمدها ترامب، لتضاف الى رسم 10 في المئة الساري حاليا.

وتخوض أطراف عدة مفاوضات مع الولايات المتحدة سعيا لابرام اتفاقات قبل انقضاء المهلة المحددة.

بور-ست/سام-كام

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