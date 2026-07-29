كندا تندد بأعمال العنف في الضفة الغربية وتطالب بوقف توسع المستوطنات الإسرائيلية

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أوتاوا 29 يوليو تموز (رويترز) – نددت كندا اليوم الأربعاء بأعمال العنف المتصاعدة التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت بوقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية هناك.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، قتل 18 فلسطينيا في وقائع مرتبطة بهجمات المستوطنين منذ بداية هذا العام، مقارنة مع 17 قتيلا طوال عام 2025.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في منشور على إكس “تندد كندا بالعنف المستمر في الضفة الغربية. يجب وقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. فهذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)