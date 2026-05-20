كندا ستحتج لدى إسرائيل على معاملة أفراد أسطول غزة

20 مايو أَيَّار (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند اليوم الأربعاء إن كندا ستستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، مقطع فيديو يسخر فيه من نشطاء أسطول غزة المحتجزين.

وقالت للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “ما شاهدناه، بما في ذلك الفيديو الذي نشره إيتمار بن جفير، أمرٌ مقلق للغاية وغير مقبول بالمرة. إننا نتعامل مع هذه المسألة بجدية بالغة، فهي تتعلق بالمعاملة الإنسانية للمدنيين، وأؤكد لكم أننا نتحرك بأقصى سرعة ممكنة”.

وكان النشطاء على متن أسطول اعترضته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية اليوم الثلاثاء، ثم اقتادته إلى ميناء إسرائيلي.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )