كندا وبريطانيا ودول أخرى تندد بقتل جنود حفظ سلام في لبنان
15 أبريل نيسان (رويترز) – نددت كندا وبريطانيا ودول أخرى بقتل جنود حفظ سلام تابعين للأمم المتحدة في لبنان على خلفية الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله، ودعت في بيان مشترك إلى وقف الأعمال القتالية.
وعبرت أستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا وإندونيسيا واليابان والأردن وسيراليون وسويسرا وبريطانيا في بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني وأزمة النزوح في لبنان.
ويأتي هذا البيان عقب مقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام الشهر الماضي، والذي عزته الأمم المتحدة، في نتائجها الأولية، إلى قذيفة دبابة إسرائيلية وعبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها حزب الله على الأرجح.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)