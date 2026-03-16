كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تحذر من عواقب هجوم بري إسرائيلي على  لبنان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 16 مارس آذار (رويترز) – قالت كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك اليوم الاثنين إنه يجب تجنب “هجوم بري إسرائيلي كبير” في لبنان نظرا لما قد يترتب عليه من عواقب إنسانية وخيمة.

وقالت الدول الخمس “إن شن هجوم بري إسرائيلي واسع النطاق سيكون له عواقب إنسانية مدمرة وقد يؤدي إلى صراع طويل الأمد”.

وجاء في البيان “يجب تجنبه (الهجوم البري) . فالوضع الإنساني في لبنان، بما في ذلك النزوح الجماعي المستمر، مقلق للغاية بالفعل”.

وأكد البيان على دعم الدول الخمس للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية