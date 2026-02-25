كوبا تحصل على تخفيف للحظر النفطي وقتلى في اشتباك مع زورق أميركي

ما كادت الولايات المتحدة تًُعلن تخفيف حظرها على صادرات النفط الفنزويلي إلى كوبا، بعدما نبّه قادة دول الكاريبي من أن الأزمة الاقتصادية في الجزيرة قد تزعزع استقرار المنطقة، حتى وقع حادث أمني قُتل خلاله أربعة أشخاص كانوا على متن زورق مسجّل في الولايات المتحدة، في تبادل لإطلاق النار مع خفر السواحل الكوبي.

وقالت وزارة الداخلية في هافانا الأربعاء إنه لدى اقتراب سفينة تابعة لجهاز خفر السواحل الكوبي للتعرف على هويات ركاب الزورق المسجّل في فلوريدا “أُطلقت عيارات نارية من الزورق”، ما أسفر عن إصابة قبطان السفينة الكوبية.

وأضافت الوزارة “نتيجة للاشتباك… قُتل في الجانب الأجنبي أربعة من المهاجمين وأُصيب ستة آخرون”، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الجرحى وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وسبق ذلك إعلان الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستخفف لأسباب إنسانية القيود على صادرات النفط الفنزويلية إلى القطاع الخاص في كوبا التي تعاني أزمة في التزود بالوقود تسببت خصوصا في انقطاع الكهرباء.

وافادت وزارة الخزانة الأميركية بأنها ستسمح بالصادرات “التي تدعم الشعب الكوبي، بما في ذلك القطاع الخاص الكوبي”، كتلك المخصصة “للاستخدامات التجارية والإنسانية”.

ويُشترَط أن تمرّ الصادرات عبر شركات خاصة لكي تتم الموافقة عليها، لا عبر الأجهزة الحكومية أو العسكرية الكوبية.

– تحذيرات من تبعات الأزمة –

فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب حظرا على تصدير النفط الفنزويلي إلى كوبا بعد الهجوم الأميركي الذي أطاح بالرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو في 3 كانون الثاني/يناير الفائت واعتقاله واقتياده إلى الولايات المتحدة.

وخلال كلمته في افتتاح قمة المجموعة الكاريبية الثلاثاء، حذّر رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس من أن مزيدا من التدهور في كوبا سيؤثر على الاستقرار في أنحاء منطقة الكاريبي وسيؤدي إلى موجات هجرة، وهي الهاجس السياسي الأول لترامب.

ورأى هولنس أن “المعاناة الإنسانية لا تخدم أحدا”، متوقعا “ألا تبقى الأزمة المستمرة في كوبا محصورة داخل كوبا”.

ودعا هولنس إلى “حوار بنّاء بين كوبا والولايات المتحدة يهدف إلى الحد من التصعيد وإلى الإصلاح والاستقرار”.

وأعلنت كندا تقديم مساعدات لكوبا بقيمة ثمانية ملايين دولار كندي (5,8 ملايين دولار أميركي).

أما رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس تيرانس درو فقال إن “عدم الاستقرار في كوبا سيزعزع استقرارنا جميعا”.

– “انتخابات نزيهة” –

ودافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الكوبي الأصل خلال كلمته في القمة الكاريبية عن العملية الأميركية التي أفضت إلى اعتقال مادورو.

واعتبر روبيو أن تقدما تحققَ في فنزويلا، متحدثا عن الإفراج عن سجناء سياسيين.

ولاحظ أن “فنزويلا اليوم في وضع أفضل مما كانت عليه قبل ثمانية أسابيع”.

وأضاف “التقدم الذي يجري تحقيقه فيها جوهري، ولا يزال الطريق طويلا أمامنا”.

ورأى روبيو أن فنزويلا تتجه إلى مرحلتها التالية التي ينبغي أن تتضمن انتخابات، لكنّه لم يطرح موعدا لإجرائها. .

وقال روبيو “نحن نرى بقوة… بأنهم سيحتاجون في نهاية المطاف إلى شرعية الانتخابات الديموقراطية، إلى انتخابات نزيهة وديموقراطية، لكي يتمكنوا من أن يتخذوا الخطوة التالية من أجل تطوير ذلك البلد فعلا، وللاستفادة حقا من ثروات ذلك البلد لصالح شعبهم”.

واضاف “لكنّ أولويتنا الأساسية بعد القبض على مادورو كانت ضمان عدم حصول عدم استقرار، وعدم حصول هجرة جماعية، وعدم تسرّب العنف إلى الخارج، ونعتقد أننا حققنا ذلك”.

دعمت الولايات المتحدة في عهد مادورو المعارضة الفنزويلية إلا أنها اختارت منذ الإطاحة به التنسيق مع الرئيسة الموقتة ديلسي رودريغيز، التي كانت نائبته.

وأعرب ترامب عن رضاه عن أداء رودريغيز، بما في ذلك ترحيبها بشركات النفط الأميركية، وهددها باستخدام العنف إذا لم تنفذ رغباته.

واعترضت رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو كاملا بيرساد-بيسيسار على نظرائها من دول الكاريبي الذين دافعوا عن كوبا أو انتقدوا الولايات المتحدة بشأن فنزويلا، علما أن بلادها التي يمكن رؤية سواحلها من فنزويلا، أذنت للجيش الأميركي بالدخول إلى مياهها في الفترة التي سبقت عملية اعتقال مادورو.

وقالت: “لا يمكننا أن ندعو الآخرين للعيش في ظل الشيوعية والدكتاتورية”.

