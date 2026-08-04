كوبا تعلن إعادة ربط شبكة الكهرباء بعد انقطاع شامل جديد للتيار

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أعلنت شركة الكهرباء الحكومية في كوبا الثلاثاء إعادة ربط الشبكة بعد انقطاع كامل للتيار استمر 36 ساعة وأثار احتجاجات شعبية، في حين حمّلت السلطات مسؤولية الأزمة إلى الحصار الذي تفرضه واشنطن على الواردات النفطية إلى الجزيرة.

وتواجه السلطات صعوبات في إعادة تشغيل محطات التوليد وإعادة وصل قطاعات الشبكة الكهربائية، الأمر الذي زاد من استياء السكان الذين شهدوا هذا العام ستة انقطاعات شاملة للكهرباء، إضافة إلى انقطاعات متكررة للتيار في أنحاء مختلفة من البلاد.

وقال كارلوس غارسيا (57 عاما)، وهو سائق عربة أجرة ثلاثية العجلات (توك توك) “هذا هو الوضع الطبيعي الجديد: تتعطل الشبكة، ثم يعيدون ربطها، ثم تتعطل من جديد”.

وأضاف “لكننا لا نحصل على الكهرباء أصلا، حتى عندما لا تتعطل الشبكة الكهربائية. لذا، لا فرق بالنسبة لي”.

وبعيد انقطاع التيار، عبّر سكان عن استيائهم إزاء الوضع بقرع الأواني وإحراق النفايات في الشوارع.

في مدينة هافانا القديمة التي لفها الظلام الدامس منذ بدء انقطاع التيار الكهربائي الأحد، وقف السكان على الشرفات وأطلّوا من النوافذ وهم يقرعون أدوات المطبخ ويصفقون في احتجاج استمر نحو ساعة.

وتواجه الجزيرة التي تعاني أزمات متراكمة، صعوبة في توفير الكهرباء بسبب تهالك البنية التحتية والحصار الأميركي المشدد على قطاع الطاقة.

وحاليا، تقتصر التغذية بالتيار بالنسبة إلى غالبية الكوبيين على بضع ساعات في اليوم في أفضل الأحوال، ما يصعّب المعيشة إلى حدّ كبير.

ومع كل انقطاع للتيار، تتأثر إمدادات المياه وتتوقف مراوح الأسقف مع تزايد أعطال شبكة الكهرباء الوطنية.

وقال كارلوس دويناس، الميكانيكي البالغ 62 عاما، إن الوضع مرهق و”لا يمكن تحمّله”.

وأضاف “لا أحد يقول متى يمكن أن تتحسن الأوضاع. وفي هذه الأثناء، علينا فقط التحمّل”، مؤكدا أنّه “ليس لدى الجميع القدرة المالية لشراء ألواح (شمسية)”.

الثلاثاء، حمّل وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، واشنطن مسؤولية الأزمة، فيما تعزوها الولايات المتحدة إلى سوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.

وجاء في منشور لرودريغيز على منصة للتواصل الاجتماعي أن انهيارات شبكة الكهرباء تمثّل “تداعيات مباشرة للحصار الأميركي الذي ينطوي على إبادة، المفروض على كوبا”.

وقال إن الحصار لا “يمنع فقط الاستيراد الحرّ للوقود، بل يعرقل دخول الأجزاء والمكوّنات… ويعيق التعاون مع الخبراء من الدول الأخرى ويحول دون الحصول على تمويل دولي”.

وتقول شركة الكهرباء الحكومية إن نقص الوقود يجعل الشبكة الكهربائية أكثر عرضة للأعطال ويبطئ جهود إعادة التيار إذ يعيق استخدام المولدات الاحتياطية.

– هذه ليست حياة! –

ويعاني الكوبيون منذ أشهر من هذه الأزمة من دون أي أفق لنهايتها.

وقالت مايرا رودريغيز، المحاسبة البالغة 43 عاما “منذ يوم الجمعة لم أحصل إلا على ساعة ونصف ساعة من الكهرباء، لا توجد مياه، لا يوجد شيء، ما نعيشه نحن الكوبيين ليس حياة”.

وتضطر رودريغيز للنوم على شرفة شقتها مع طفليها الصغيرين بسبب الحر.

ويأتي هذا في وقت بات توجيه الانتقادات العلنية للحكومة أكثر شيوعا، بعدما كان يُنظر إليه سابقا على أنه أمر محفوف بالمخاطر.

وتعتمد مرافق كثيرة لإنتاج الكهرباء في الجزيرة ذات الحكم الشيوعي، على الفيول أو الديزل أو الغاز الطبيعي، إلا أن هذه الموارد لم تعد تصل بانتظام إلى الموانئ الكوبية.

وحذرت واشنطن من أنها ستفرض عقوبات على أي دولة تسهم في إمداد كوبا بالنفط، ويبدو أن ذلك شكّل رادعا لحلفاء هافانا.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد سمحت بوصول ناقلة روسية واحدة فقط تحمل 100 ألف طن من النفط الخام في آذار/مارس، إلا أن تلك الكميات نفدت سريعا.

وتشكل سبع محطات حرارية يزيد عمرها على أربعة عقود العمود الفقري لشبكة الكهرباء الوطنية في كوبا وهي تتعرض لأعطال متكررة.

وإلى جانب فرض حصار نفطي، كثفت إدارة ترامب العقوبات على الشركات الكوبية المملوكة للدولة، مما دفع بالعديد من الشركات الأجنبية إلى تعليق عملياتها في البلاد.

كما وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو، شقيق الزعيم فيدل كاسترو، على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين قبل ثلاثة عقود.

في المقابل، لم تحقق المحادثات بين هافانا وواشنطن أي نتائج تُذكر.

وفي محاولة لإنعاش الاقتصاد،أقرت الحكومة الكوبية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.

ليس-أرب/ره-ود/كام