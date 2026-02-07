كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

أعلنت الحكومة الكوبية الجمعة مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي تعاني البلاد منها في ظل الضغوط الأميركية، من ضمنها اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام والانتقال إلى العمل عن بعد، وصولا إلى إغلاق فنادق.

وقال نائب رئيس الوزراء أوسكار بيريز أوليفا فراغا متحدثا للتلفزيون الرسمي إن هذه الضغوط “تدفعنا إلى اتخاذ سلسلة من القرارات، هدفها الأول ضمان الاستمرار لبلادنا وتأمين الخدمات الأساسيّة بدون التخلي عن التطوير”.

وأوضح محاطا بعدد من الوزراء ولا سيما وزراء العمل والتربية والمواصلات، أن “الوقود سيخصص لحماية الخدمات الأساسية للمواطنين والنشاطات الاقتصادية الضرورية”.

ومن بين التدابير المعلنة خفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام في الإدارات الرسمية وشركات الدولة، والعمل عن بعد، وفرض قيود على بيع الوقود، والحدّ من خدمة الحافلات والقطارات، فضلا عن إغلاق بعض المرافق السياحية بصورة مؤقتة.

وفي مجال التربية، سيتم تقليص مدة الحصص الدراسية اليومية وسيجري التعليم في الجامعات وفق نظام شبه حضوري.

وقال موظف في مصرف لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه “في مكان عملي، طلبوا من الجميع العودة إلى منازلهم لمدة شهر”، موضحا أنه بموجب التدابير المعلنة الجمعة سيواصل تلقي أجره الكامل لمدة شهر على الأقل.

وقال بيريز أوليفا فراغا إن هذه التدابير ستسمح بادخار الوقود لاستخدامه في “إنتاج الطعام وتوليد الكهرباء” وستتيح “الحفاظ على النشاطات الأساسية التي تدر عملات أجنبية”.

لكنّه أكّد أنه سيتم الحفاظ على الاستثمارات في الطاقات المتجددة وأن البلاد ستواصل جهودها لزيادة إنتاج النفط الوطني الذي يمثل 30% من استهلاكها.

وأقامت كوبا 49 محطة كهروضوئيّة عبر البلاد خلال العام 2025، ما سمح برفع إنتاج الطاقة الشمسية من 3% قبل عامين إلى 10% حاليا.

– “مرحلة عصيبة” –

وكان الرئيس ميغيل دياز كانيل قال الخميس خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون إن البلاد البالغ عدد سكانها 9,6 مليون نسمة تمر بـ”مرحلة عصيبة”.

وأوضح أن الحكومة اعتمدت “مرجعية” هي التوجيهات التي أصدرها الزعيم السابق فيدل كاسترو خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي، الحليف الأكبر لكوبا، في 1991.

ولا يزال العديد من الكوبيين يذكرون تلك “المرحلة الخاصة” التي شهدت انقطاع التيار لحوالى 15 ساعة في اليوم ونقصا في المواد الغذائية وتوقف مصانع عن العمل وشوارع مقفرة أو خالية إلا من الدراجات الهوائية.

وبدأ اقتصاد الجزيرة الخاضعة لحظر أميركي مستمر منذ العام 1962، ينتعش اعتبارا من 1997، مستفيدا من تنمية السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وفي العام 2000، وقعت البلاد اتفاق تعاون مع فنزويلا في عهد الرئيس هوغو تشافيز (1999-2013) نص على إمدادها بالنفط مقابل إرسال هافانا أطباء وأساتذة وغيرهم من المهنيين.

إلا أن هذه الإمدادات توقفت بالكامل بعدما قبضت قوات خاصة أميركية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عملية نفذتها في مطلع كانون الثاني/يناير في كراكاس، فيما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على الجزيرة الشيوعية التي تعاني أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ ست سنوات.

ووقع ترامب مرسوما ينص على إمكانية فرض رسوم جمركية مشددة على الدول التي تبيع النفط لهافانا. كما أكد أن المكسيك التي تمدّ كوبا بالنفط منذ 2023 ستوقف إمداداتها.

وتبرر واشنطن سياستها هذه مؤكدة أن الجزيرة التي تبعد 150 كلم فقط عن سواحل ولاية فلوريدا، تشكل “خطرا استثنائيا” على الأمن القومي الأميركي.

وتتهم الحكومة الكوبية واشنطن التي لا تخفي رغبتها في أن يتغير النظام في هافانا، بالسعي لـ”خنق” اقتصادها.

