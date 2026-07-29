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كوبا تلجأ إلى القطاع الخاص لمواجهة أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود

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أعلنت كوبا الأربعاء فتح قطاعات عدة من اقتصادها المنهك أمام الشركات الخاصة، في مسعى حكومي للتخفيف من النقص الحاد في السلع والخدمات الأساسية الناتج عن الحصار الأميركي على قطاع الطاقة في الجزيرة ذات الحكم الشيوعي. 

وأعلنت السلطات في مرسوم مطول رفع القيود المفروضة على نشاط الشركات الخاصة في مجموعة من القطاعات التي تضررت بشدة جراء الأزمة، بما في ذلك توزيع الوقود، وخدمات الموانئ، ورعاية المسنين، والصيدليات.

ويمثل هذا الإجراء تخفيفا لعقيدة شيوعية استمرت لعقود، في وقت يحاول فيه الحزب الحاكم الصمود أمام أكبر أزمة تشهدها البلاد منذ وفاة الزعيم التاريخي فيدل كاسترو وانهيار الاتحاد السوفياتي.

ومنذ أشهر، تشهد الحياة اليومية في كوبا اضطرابات بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة، وانقطاع المياه، ونقص السلع الأساسية.

وبات الكوبيون، الذين كانوا يخشون في السابق الإجراءات العقابية من الحكومة، ينتقدون قادة البلاد، ويقرعون الأواني ليلا في احتجاجات متكررة.

وأكدت الحكومة في مرسومها استمرار سيطرتها الصارمة على القطاعات الأساسية للحفاظ على السلطة، مثل التعليم والاتصالات والإعلام والدفاع.

ارب/هشا/ع ش

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