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كوريا الجنوبية تحث رعاياها على مغادرة لبنان وإسرائيل

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سول (رويترز) – حثت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية رعاياها في لبنان وإسرائيل يوم الثلاثاء “بشدة” على مغادرة البلدين في أسرع وقت ممكن بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة لي جاي وونغ إن تحذير السفر صدر بعد مقتل كل من فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة.

وجاء اغتيال الرجلين بعد هجوم صاروخي مميت في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل أواخر الشهر الماضي.

وقال لي في إفادة للصحفيين “تأمل حكومة كوريا الجنوبية… ألا تتوقف الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات مثل المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن”.

وقُتل هنية في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي في هجوم أثار تهديدات إيرانية بالثأر من إسرائيل وفاقم القلق من اتساع نطاق الصراع الدائر في غزة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن واشنطن تحث دولا أخرى من خلال قنوات دبلوماسية على إبلاغ إيران بأن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في صالحها.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 500 مواطن كوري جنوبي يقيمون حاليا في إسرائيل وزهاء 120 في لبنان حتى يوم الثلاثاء.

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