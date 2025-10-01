The Swiss voice in the world since 1935
كوريا الجنوبية تسجّل صادرات قياسية لأشباه الموصلات في أيلول/سبتمبر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

سجّلت كوريا الجنوبية أعلى معدل صادرات على الإطلاق لأشباه الموصلات في أيلول/سبتمبر، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، رغم الضغوط المتزايدة من الرسوم الجمركية الأميركية وغيرها من القيود على القطاع الحيوي.

وسجّلت سيول صادرات في أشباه الموصلات تجاوزت قيمتها 16,6 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة بأكثر من الخمس عن أيلول/سبتمبر 2024، بحسب بيانات وزارة الصناعة.

وجاءت الزيادة مدفوعة بالطلب الكبير على شرائح الذاكرة العالية القيمة على غرار شرائح “إتش بي إم” HBM الإلكترونية الدقيقة المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي، بحسب الوزارة.

كما جاء أداء السيارات التي تعد أيضا من أهم صادرات البلاد، قويا، إذ وصلت شحنات السيارات إلى 6,4 مليارات دولار، وهو أعلى مبلغ يسجّل على الإطلاق في شهر أيلول/سبتمبر.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات 65,9 مليار دولار، مدفوعة بهذه الأرقام القوية، وهي الأعلى منذ أكثر من 42 شهرا.

وارتفعت الصادرات إلى كل المناطق الرئيسية باستثناء الولايات المتحدة التي تراجعت صادراتها بنسبة 1,4 في المئة عن العام السابق لتبلغ 10,27 مليارات دولار، متأثرة بالرسوم المفروضة على الصلب والمركبات والآليات.

وتعرّضت رابع قوة اقتصادية في آسيا بداية لرسوم جمركية أميركية نسبتها 25 في المئة استهدفت مختلف القطاعات، لكنها نجحت في اللحظات الأخيرة في التوصل إلى اتفاق على نسبة أقل تبلغ 15 في المئة.

وتعد كوريا الجنوبية من بين أكبر شركاء واشنطن التجاريين فيما تتصدر المركبات قائمة الصدرات.

وما زالت البلاد لم تتوصل إلى اتفاق مع خفض الرسوم الجمركية على السيارات من 25 إلى 15 في المئة لكن من دون أن تدخل الخطوة حيز التطبيق بعد، بخلاف ما كانت الحال عليه مع اليابان.

وما زالت رسوم نسبتها 50 في المئة مفروضة على عدد من الصادرات الرئيسية على غرار الصلب والألومنيوم.

وقال وزير الصناعة كيم جونغ-كوان في بيان إن الرقم القياسي الجديد هو “إنجاز قيّم لشركاتنا التي سارعت في تنويع أسواق صادراتها رغم الظروف غير المؤاتية للصادرات الأضعف إلى الولايات المتحدة والناجمة عن الرسوم الجمركية”.

وأضاف أن “الضبابية التي تحيط بصادراتنا تبقى كبيرة نتيجة المفاوضات الجارية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وعلينا المحافظة على اليقظة والرد سريعا”.

وتابع أن “الحكومة ستعزز دعم السياسة لضمان تمكّن شركاتنا من المحافظة على تنافسية الصادرات”.

هس/لين/الح

