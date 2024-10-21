كوريا الجنوبية تطالب بانسحاب جنود كوريين شماليين أرسلوا لدعم المجهود الحربي الروسي

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استدعت كوريا الجنوبية الإثنين السفير الروسي في سيول احتجاجا على قرار كوريا الشمالية إرسال جنود لدعم الجهد العسكري الروسي في أوكرانيا، مطالبة بسحبهم بشكل فوري.

وأوردت الاستخبارات الكورية الجنوبية الجمعة أن كوريا الشمالية قررت إرسال “قوة كبيرة من الجنود” إلى روسيا لدعمها في الحرب، وأن 1500 جندي كوري شمالي يتدرّبون في شرق روسيا.

كما سبق لسيول وحلفاء غربيين داعمين لكييف، أن اتهموا بيونغ يانغ بإرسال أسلحة وذخائر لصالح الجيش الروسي.

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها استدعت سفير موسكو في سيول للاحتجاج على نشر الجنود.

وأفادت في بيان بأن نائب وزير الخارجية كيم هونغ-كيون أعرب عن قلق بلاده “العميق جراء إرسال كوريا الشمالية حديثا قوات الى روسيا، وطلب بحزم سحب القوات الكورية الشمالية بشكل عاجل ووقف التعاون” في هذا المجال بين موسكو وبيونغ يانغ.

وأبلغ المسؤول السفير الروسي بأن دعم كوريا الشمالية لموسكو في الحرب بالعديد والأسلحة “يشكّل تهديدا مهما ليس فقط لأمن كوريا الجنوبية، بل للمجتمع الدولي”، مشددا على أن “خطوات كهذه تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي وشرعة الأمم المتحدة”.

من جهتها، أكدت روسيا أن التعاون مع كوريا الشمالية ليس موجها ضد الجنوب.

وأكدت السفارة الروسية في سيول في بيان بأن السفير غيورغي زينوفييف شدد خلال استدعائه على أن “التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية يتمّ في إطار القانون الدولي وليس موجها ضد المصالح الأمنية للجمهورية الكورية”.

وتواصل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الإثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، وحضّ الحلف الداعم لأوكرانيا على اتخاذ “إجراءات مضادة ملموسة” لمواجهة التقارب بين موسكو وبيونغ يانغ.

وفي حين يشدد الحلف على أنه غير قادر حتى الآن على تأكيد نشر القوات الكورية الشمالية، شدد روته على أن حصول ذلك سيشكّل “تصعيدا كبيرا”.

وكتب روته على منصة إكس “تحدثت مع الرئيس الكوري الجنوبي (يون سوك يول) بشأن الشراكة الوثيقة بين الناتو وسيول والتعاون الصناعي الدفاعي والأمن المترابط لمنطقة أوروبا الأطلسي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وأضاف أنّ “إرسال قوات من قبل كوريا الشمالية للقتال مع الروس في أوكرانيا سيشكّل تصعيدا كبيرا”.

بدوره، رأى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي من سيول الإثنين إن تصرفات روسيا “متهورة وغير مشروعة”، مؤكدا بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، بأن المملكة المتحدة ستتعاون مع سيول في هذه المسألة.

– “لن يغيّر شيئا” –

أكدت موسكو الإثنين أنها ستواصل تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين “كوريا الشمالية هي دولة جارة وشريكة ونحن نقوم بتعزيز العلاقات في كل المجالات وهذا حقّنا السيادي. سنواصل تعزيز هذا التعاون بشكل إضافي”، ممتنعا عن الإجابة على سؤال بشأن ما اذا كانت روسيا تستعين بجنود كوريين شماليين.

واعتبر مدير استراتيجية شبه الجزيرة الكورية في معهد سيجونغ للدراسات تشيونغ سيونغ-شانغ بأن “احتجاج كوريا الجنوبية لدى روسيا لن يغيّر شيئا بالنسبة الى تعاون موسكو عسكريا مع الشمال”.

وأشار الى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “يسعى للحصول على تقنيات عسكرية تراوح من الأقمار الاصطناعية للتجسس الى الغواصات” لقاء إرسال جنود لدعم روسيا في أوكرانيا.

ورجح أن ينتشر هؤلاء الجنود قريبا على خطوط الجبهة، على أن يتم في مراحل لاحقة تحديد مدى تأثيرهم في الحرب.

وكشفت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية الجمعة أن كوريا الشمالية قرّرت إرسال ما يصل إلى 12 ألف جندي لمؤازرة روسيا. ونشرت صورا تفصيلية مُلتقطة عبر الأقمار الاصطناعية، قالت إنها تظهر أول عملية نشر لجنود تابعين لفرقة النخبة في القوات الخاصة الكورية الشمالية.

وأشارت في بيان منفصل إلى أنّها “رصدت بين 8 و13 تشرين الأول/أكتوبر إرسال كوريا الشمالية قوات خاصة إلى روسيا على متن سفينة نقل بحرية روسية، مما يؤكد بدء المشاركة العسكرية لكوريا الشمالية” في الحرب.

وبحسب المصدر عينه، أنجزت سفن روسية نقل الدفعة الأولى من الجنود الكوريين الشماليين الذين يتمركزون حاليا في قواعد عسكرية في أقصى شرق روسيا.

وذكرت أجهزة الاستخبارات أنّ هذه القوات “ستنتشر على الجبهة” بعد تلقيها التدريبات المناسبة، موضحة أنها زودت بالزي العسكري الروسي وبأسلحة روسية الصنع.

واعتبرت أنّ هذه الخطوة “محاولة لإخفاء حقيقة أنهم جنود كوريون شماليون من خلال جعلهم يبدون كجنود روس”.

ورجّحت أجهزة الاستخبارات أن يتم إرسال مزيد من القوات قريبا، مشيرة إلى أنها تتوقع أن ترسل كوريا الشمالية نحو 12 ألف جندي في المجموع.

بيونغ يانغ وموسكو حليفتان منذ تأسيس كوريا الشمالية بعد الحرب العالمية الثانية، وتعززت علاقاتهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، إذ تزعم سيول وواشنطن منذ فترة طويلة أن كيم جونغ أون يرسل أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة نادرة إلى بيونغ يانغ في حزيران/يونيو الفائت. ووقّع البلدان اتفاقية دفاعية، في خطوة عززت التكهنات بشأن زيادة عمليات نقل الأسلحة، وهو ما ينتهك مجموعة كبيرة من عقوبات الأمم المتحدة على البلدين.

ومع تدهور العلاقات بين بيونغ يانغ وسيول في الأشهر الأخيرة، تتقرّب كوريا الشمالية التي تملك سلاحا نوويا، من موسكو حليفة نظامها منذ إنشائه بعد الحرب العالمية الثانية. وتتهم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الزعيم الشمالي كيم جونغ أون بإرسال أسلحة وذخائر لروسيا تُستخدم في أوكرانيا.

كجك/كام/نور