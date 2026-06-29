كوريا الجنوبية تعلن خطة ضخمة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي

afp_tickers

المشاركة

3دقائق

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية الاثنين خطة ضخمة تتجاوز قيمتها على عشر سنوات 1140 مليار دولار، لبناء مصانع متقدّمة لأشباه الموصلات ومراكز بيانات مخصّصة للذكاء الاصطناعي.

ويعادل إجمالي قيمة هذا المشروع البالغ 1800 مليون مليار وون ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2025 لكوريا الجنوبية التي يحتل اقتصادها المرتبة الثالثة عشرة عالميا.

وشدّد الرئيس لي جاي ميونغ خلال مؤتمر صحافي في سيول عن هذا المشروع الذي يُنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على ضرورة أن تؤمّن كوريا الجنوبية “العناصر الأساسية للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع من أي دولة أخرى”.

ويشمل المشروع الأول الذي تبلغ قيمته 800 مليار وون (519 مليار دولار) على مدة لم تُحدَّد إقامة أربعة مصانع لأشباه الموصلات، تتولى تشييد اثنين منها شركة سامسونغ العملاقة للإلكترونيات، والاثنين الآخرين منافستها إس كيه هاينكس، إضافة إلى بنى تحتية أخرى، بحسب ما أعلن وزير الصناعة كيم جونغ-كوان في المؤتمر الصحافي نفسه.

أما المشروع الآخر الذي تبلغ قيمته الإجمالية الف مليون مليار وون (648 مليار دولار)، فيهدف إلى بناء مراكز بيانات جديدة مخصّصة للذكاء الاصطناعي، بقدرة إجمالية تبلغ 10 غيغاواط بحلول عام 2035، ما سيرفع القدرة الإجمالية للبلاد إلى 18,4 غيغاواط، وفق ما أعلن وزير العلوم باي كيونغ-هون.

وهذا ثالث استثمار ضخم في مجال الذكاء الاصطناعي يُعلن في كوريا الجنوبية في أقل من عام، والأكبر حجما حتى الآن.

وقال كيم “سيتيح لنا ذلك الحفاظ على موقع ريادي كاسح في السوق، وعلى تفوّق تكنولوجي مهم في قطاع أشباه موصلات الذاكرة”.

وستقام المصانع في منطقة هونام بجنوب غرب كوريا الجنوبية.وأشار الوزير إلى أن “فترات الحصول على التراخيص والبناء ستُقلَّص بشكل كبير من أجل زيادة القدرات الإنتاجية بسرعة”.

ويهدف اختيار هذه المنطقة إلى “إرساء قاعدة إنتاجية ثانية” لأشباه الموصلات في كوريا الجنوبية بعد منطقة سيول الكبرى، بحسب ما أوضحته وزارة الصناعة في بيان.

وبحسب المحللين، تتمتع هونام بميزة توافر موارد وفيرة من الطاقة المتجددة، ما سيسمح للشركات المشاركة في هذا المخطط بالوفاء بالتزاماتها في مجال الطاقة الخضراء.

كجك-سجه/ب ح/ع ش