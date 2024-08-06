كوريا الجنوبية تمنع رعاياها من التواجد بالمناطق الحدودية في لبنان وإسرائيل

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سول (رويترز) – قالت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء إنها ستفرض حظرا على سفر مواطنيها إلى المناطق الحدودية الخاصة بإسرائيل ولبنان بعد أن نصحتهم بمغادرة البلدين وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وأضافت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الحظر سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء في المناطق الواقعة قرب الخط الأزرق، في إشارة إلى خط الترسيم الفاصل بين لبنان وإسرائيل حيث لا تزال هناك مناطق من الحدود الدولية محل نزاع بينهما.

وأضافت الوزارة أنها “نصحت بشدة” رعاياها في لبنان وإسرائيل بمغادرة البلدين في أسرع وقت ممكن.

وتابعت أيضا في بيان أنها ستصدر تحذيرا مؤقتا يحث على عدم السفر إلى إيران.

وقال لي جيه-وونج المتحدث باسم الوزارة إن تحذير السفر صدر بعد مقتل كل من فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة.

وجاء اغتيال الرجلين بعد هجوم صاروخي مميت في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل أواخر الشهر الماضي.

وقال لي في إفادة للصحفيين “تأمل حكومة كوريا الجنوبية… ألا تتوقف الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات مثل المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن”.

وقُتل هنية في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي في هجوم أثار تهديدات إيرانية بالثأر من إسرائيل وفاقم القلق من اتساع نطاق الصراع الدائر في غزة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن واشنطن تحث دولا أخرى من خلال قنوات دبلوماسية على إبلاغ إيران بأن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في صالحها.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 500 مواطن كوري جنوبي يقيمون حاليا في إسرائيل وزهاء 120 في لبنان. وحذرت من أن سفر الكوريين الجنوبيين إلى المناطق الحدودية يمكن أن يخضع لعقوبة بموجب قانون الجوازات.

وتفيد تقارير إعلامية بأن أربعة كوريين جنوبيين على الأقل أدينوا بدءا من الصيف الماضي بانتهاك حظر على السفر إلى أوكرانيا دون تصريح.