كوريا الشمالية تؤكد دعمها لحرب روسيا “المقدسة” في أوكرانيا

تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجددا دعم بلاده للغزو الروسي لأوكرانيا، متعهدا مساعدة موسكو على تحقيق النصر في حربها “المقدسة”، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية الاثنين. 

ويقول محللون إن بيونغ يانغ أمدت القوات الروسية بصواريخ وذخائر فضلا عن آلاف الجنود لدعمها في أوكرانيا، مقابل مساعدات مالية وتكنولوجية وعسكرية وغذائية أرسلتها روسيا الى الدولة النووية المعزولة.

كما زار عدد من كبار المسؤولين الروس كوريا الشمالية في الأيام الأخيرة، بينهم وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف الذي التقى كيم الأحد، وفق بيانات رسمية. 

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم قوله لبيلوسوف إن “كوريا الشمالية ستدعم، كما هي الحال دائما، سياسة الاتحاد الروسي في الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والمصالح الأمنية”.

وأعرب كيم عن “ثقته بأن الجيش والشعب الروسي سيحققان النصر حتما في هذه الحرب المقدسة والعادلة”، بحسب الوكالة الكورية.

وأعلن الجانبان أن وفديهما ناقشا تعزيز العلاقات العسكرية. وصرح بيلوسوف في هذا السياق بأن موسكو مستعدة لتوقيع خطة تعاون تشمل الفترة من العام 2027 حتى 2031. 

كما حضر كيم وبيلوسوف ورئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين  تدشين نصب تذكاري تكريما للجنود الكوريين الشماليين الذين قتلوا في أوكرانيا.

وتضمن الحفل عرضا موسيقيا وآخر للألعاب النارية واستعراضا جويا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية. 

وأضافت أن الجمهور تأثر بتجسيد “معارك دامية” و”معارك بالأيدي تتحدى الموت وتفجيرات انتحارية بطولية اختار الجنود الشبان القيام بها من دون تردد”.

ووقعت كوريا الشمالية وروسيا عام 2024 معاهدة عسكرية تلزم كلا من الدولتين بتقديم مساعدة عسكرية “بدون تأخير” للطرف الآخر في حال تعرضه لهجوم. 

وتزامن تدشين النصب التذكاري مع ما وصفته موسكو بالذكرى السنوية الأولى لاستعادة أجزاء من منطقة كورسك الروسية التي كانت القوات الأوكرانية قد سيطرت عليها.

وتم نشر جنود كوريين شماليين في هذه المنطقة للمساعدة في صد التقدم الأوكراني. 

وذكرت الوكالة أنه خلال لقائه بيلوسوف، أشاد كيم ب”النتائج الحربية الباهرة لتحرير كورسك”. 

وتقدر سيول أن نحو ألفي كوري شمالي قُتلوا في الحرب الأوكرانية. 

ولم يتم أسر سوى اثنين من الجنود الكوريين الشماليين، هما حاليا قيد الاحتجاز لدى السلطات الأوكرانية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إن “مصير كل من الجنوب والشمال هو ترسيخ دعائم السلام”.

وتعهّد بالعمل “استباقيا” لإعادة بناء الثقة مع بيونغ يانغ.

وأضاف “نأمل أن يثق الشمال في صدق حكومتنا وأن يبادلنا بالمثل”.

سجه/سام-رك/ب ق

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

