The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

كوريا الشمالية تجري تجارب على صواريخ بحرية

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اختبارات لإطلاق صواريخ كروز وصواريخ ضد السفن من مدمرة تابعة لقواته البحرية، وفق ما نقلت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الصواريخ اتبعت “المسارات المحددة لها في السماء فوق البحر الغربي لكوريا، وأصابت أهدافها بدقة عالية”.

وأجريت الاختبارات من المدمرة تشوي هون، وهي واحدة من مدمرتين كوريتين شماليتين دخلتا الخدمة العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن كيم جونغ أون “أعرب عن رضاه الكبير عن تعزيز القدرة الاستراتيجية لقواتنا المسلحة”.

يرى عدد من المحللين أن إطلاق الصواريخ يهدف إلى توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن أي صراع محتمل مع كوريا الشمالية سيكون مختلفا تماما عن الحرب الحالية في الشرق الأوسط.

وقال ليم إيول تشول من معهد دراسات الشرق الأقصى في جامعة كيونغنام في كوريا الشمالية إن هذه الاختبارات “رسالة مباشرة إلى واشنطن تشير إلى أن كوريا الشمالية قادرة على شل أسطول من السفن وحاملات الطائرات الأميركية بفاعلية”.

وأضاف “هناك اختلاف مهم عن إيران، إذ إن صواريخ كروز المضادة للسفن مصممة لحمل رؤوس نووية تكتيكية”.

واستنادا إلى صور أقمار اصطناعية، قال النائب الكوري الجنوبي يو يونغ وون هذا الشهر إن كوريا الشمالية تُسرّع عملية تحديث قواتها البحرية بمساعدة عسكرية من روسيا”.

ويقول خبراء إن كوريا الشمالية أرسلت جنودا ومعدات لدعم روسيا في أوكرانيا مقابل دعم تكنولوجي وعسكري.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

