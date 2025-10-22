كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا (سيول)

أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء صاروخا بالستيا واحدا على الأقل، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في أول تجربة صاروخية من نوعها يقْدم عليها الشمال منذ أشهر.

وقالت رئاسة هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إنّ الجيش الكوري الشمالي أطلق صاروخا “غير محدّد” باتجاه الشرق.

وهذه أول تجربة لصاروخ بالستي تقدم عليها بيونغ يانغ منذ تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ في حزيران/يونيو وإعلانه عزمه على تحسين العلاقات مع الشمال.

ويأتي إطلاق هذا الصاروخ قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، المقرّر عقدها في مدينة جيونغجو الكورية الجنوبية يومي 31 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر والتي يتوقع أن يحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، ربما هذا العام، وذلك بعد أن التقاه أكثر من مرة خلال ولايته الأولى.

من جانبه، أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن استعداده لاستئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة إذا ما تخلّت عن فكرة حرمان بلده من أسلحته النووية.

وفي وقت سابق من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كشفت كوريا الشمالية عن “أقوى” صاروخ بالستي عابر للقارات تمتلكه، وذلك خلال عرض عسكري أقيم في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس النظام وحضره مسؤولون كبار من روسيا والصين.

