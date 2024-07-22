كوريا للطيران توقع على صفقة مع بوينغ لشراء 40 طائرة للرحلات الطويلة

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وقعت الشركة الناقلة الوطنية الكورية الجنوبية الاثنين مع شركة بوينغ على طلب شراء 20 طائرة من طراز 777، وهي طائرة قيد الاعتماد، و20 طائرة من طراز دريملاينر 787، وذلك في اليوم الأول من معرض فارنبورو للطيران.

وتبلغ قيمة العقد الذي يتضمن أيضًا خيار شراء 10 طائرات إضافية من طراز 787، أكثر من 15 مليار دولار وفق الأسعار المعلنة التي نادرًا ما يتم الالتزام بها.

وقال رئيس الشركة والتر شو إنه يتوقع تسلم الدفعة الأولى في 2028، معرباً عن أمله في أن يتم ذلك “في الوقت المحدد”.

وذكرت بوينغ في بيان أن هذا العقد سيضاعف تقريبا طلبيات الشركة لشراء طائرات من طراز دريملاينر 787 “قبل اندماجها المتوقع مع خطوط آسيانا”.

وكانت شركة “كوريا للطيران” قد أعلنت في نهاية 2020 نيتها شراء شركة آسيانا لقاء 1,4 مليار يورو لتعزيز مكانتها التي أضعفتها جائحة كوفيد.

ووافقت المفوضية الأوروبية في شباط/فبراير على هذه العملية التي لا تزال بانتظار الموافقة النهائية من سلطات مكافحة الاحتكار الأميركية.

ونقل البيان عن ستيفاني بوب، مديرة قسم الطيران التجاري في شركة بوينغ، قولها “لقد لعبت طائرات بوينغ دوراً اساسياً في شركة كوريا للطيران على مدار الخمسين عامًا الماضية”، والطائرات المطلوبة “ستواصل دعم أهداف شركة الطيران طويلة المدى فيما يتعلق بالاستدامة والنمو”.

إذ كانت الخطوط الجوية الكورية تفضل شركة بوينغ، على حساب شركة إيرباص الأوروبية، إلا أن الشركة تعتزم الآن الاستعانة بكلا الموردين.

ففي آذار/مارس، أعلنت عن طلبية لشراء 33 طائرة ايرباص من طراز A350 بقيمة 13,7 مليار دولار.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الخطوط الجوية الوطنية الأميركية عن طلب مؤكد لشراء أربع طائرات شحن من بوينغ من طراز 777، من أجل مواكبة نمو التجارة الالكترونية.

وبهذا التوقيع، بدأت بوينغ سلسلة العقود التي يتم التعاقد عليها خلال المعرض، على الرغم من أن عملاق صناعة الطائرات الأميركي يعمل على حل مشاكل تتعلق بالانتاج والجودة عرضته لأزمة ضخمة.

مرا/ريم/نور