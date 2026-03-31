كوستا يحث بزشكيان على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

بروكسل 31 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الثلاثاء إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وحثه على اتباع المسار الدبلوماسي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف كوستا أنه أبلغ بزشكيان بضرورة وقف إيران لما وصفها “بالهجمات غير المقبولة” على دول المنطقة.

وكتب كوستا في منشور على إكس “دعوت إلى التهدئة وضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضرورة أن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي التزاما كاملا. فقدان أرواح بريئة، بما في ذلك ما حدث في مدرسة ميناب، أمر مؤسف للغاية”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)