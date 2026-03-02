كوسكو الصينية تدعو السفن المتوجهة إلى الخليج للرسو في “مياه آمنة”

أمرت شركة “كوسكو” الصينية للشحن البحري السفن الموجودة في الخليج أو المتوجّهة إلى المنطقة بالبحث عن “مياه آمنة” في ظل الحرب التي تشهدها المنطقة منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم على إيران.

وتعد الشركة المملوكة من الدولة والتي تتخّذ من شنغهاي مقرا، الأخيرة ضمن عدد من مجموعات الشحن الكبرى التي تعلق عملياتها منذ أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز السبت.

وقالت “خطوط كوسكو للشحن” في بيان الأحد إنه “تم توجيه السفن التي دخلت الخليج بالفعل بعد استكمال عملياتها حيثما كان ذلك آمنا للبقاء في وضع انتظار أو الرسو”.

وأضافت أنه تم إبلاغ السفن المتوجّهة إلى الخليج “بمنح أولوية لسلامة الملاحة مع إجراءات بينها خفض السرعة والتوجّه إلى مياه آمنة أو انتظار المزيد من التوجيهات في مراس آمنة”.

وتابعت أن “كوسكو” “تقيّم خطط الطوارئ” لجميع الشحنات الموجودة على السفن المتأثرة “بما في ذلك موانئ تفريغ بديلة محتملة”.

أعلنت شركات شحن بحري عملاقة أخرى بينها “ميرسك” و”شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة” وقف عملياتها في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في عمان الأحد بأن ناقلة نفط استُهدفت قبالة سواحلها وأصيب أربعة من أفراد طاقمها.

كما أعلنت السلطات البريطانية الأحد أن سفينة قبالة ساحل الإمارات قرب المضيق استُهدفت بمقذوف لم تعرف طبيعته ما تسبب باندلاع النيران فيها.

