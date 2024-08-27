كولومبيا تحقق في سحب “كوكا كولا” مياها للاستخدام الصناعي رغم أزمة الجقاف

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أعلنت السلطات الكولومبية الاثنين عن فتح تحقيق إداري ضد شركة لتعبئة “كوكا كولا” يشتبَه في أنها سحبت كمية من المياه من بلدة قريبة من بوغوتا رغم الجفاف والتقنين اللذين تشهدهما العاصمة.

وأفاد تحقيق صحافي نُشر أخيرا يأن شركة “مانانتيال” Manantial التابعة لـ”كوكا كولا” تسحب آلاف اللترات من الماء “من دون قيود” في بلدة لا كاليرا القريبة من بوغوتا، في الجبال المشرفة على العاصمة.

ويعاني الملايين من سكان بوغوتا ومحيطها انقطاعا دوريا للمياه منذ نيسان/أبريل بسبب انخفاض احتياطي المياه وغياب أية متساقطات.

وأعلنت مؤسسة كونديناماركا المستقلة، وهي هيئة بيئية محلية، أنها ستتحقق من هذه التقارير الصحافية.

وقال مدير المؤسسة ألفريد باليستيروس لمحطة إذاعية محلية الاثنين إن القانون “ينص بوضوح على أن الأولوية في الاستخدام يجب أن تكون للاستهلاك البشري وليس للأنشطة الصناعية”.

وكانت بوابة “فوراجين” الإخبارية افادت في 11 آب/أغسطس الجاري بأن “مانانتيال”، وهي واحدة من سبع شركات لتعبئة “كوكا كولا” في كولومبيا، كانت تستخرج أكثر من 279 الف لتر من المياه يوميا من نهر في لا كاليرا، في خضمّ حال طوارئ سببها الجفاف التام.

داس/ب ح/جك