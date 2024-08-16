مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

كولومبيا تعزز أمن المحكمة العليا بعد اكتشاف مخطط لمهاجمتها

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

عززت الحكومة الكولومبية الجمعة أمن المحكمة العليا بعد اكتشاف مخطط لمهاجمة مبانيها في العاصمة بوغوتا، وفق ما أعلنت السلطات. 

وقال رئيس المحكمة العليا غيرسون شافيرا في مؤتمر صحافي إنه أثناء تفتيش عقارين في جنوب العاصمة “عثر على مجسم (…) للمحكمة” إضافة إلى “متفجرات” و”ذخيرة”.

وأعلنت الرئاسة الكولومبية في بيان نشر “أنظمة مراقبة متقدمة” و”معدات مضادة للمتفجرات” وطائرات بلا طيار في محيط المحكمة. كما ستتخذ ترتيبات أمنية في محيط محاكم أخرى في البلاد. 

وقال شافيرا إن الهدف هو “منع ارتكاب هجوم إرهابي”. 

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لعملية التفتيش أظهرت خصوصا عشرات الذخائر من العيار الكبير ومجسما للمحكمة العليا.

ولم تقدم الحكومة ولا شافيرا أي إشارة إلى الأشخاص الذين يقفون وراء هذا المخطط.

دُمرت المحكمة العليا جزئيا عام 1985 بعد هجوم دبره كوماندوز من مقاتلي حركة ام-19. وقتذاك فتحت دبابات الجيش النار لمواجهة الهجوم، ما أدى إلى اشتباك استمر ساعات وقتل فيه حوالى 100 شخص بينهم 11 قاضيا.

فد/جص 

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
27 إعجاب
54 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
30 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية