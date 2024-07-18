كير ستارمر يستقبل قادة أوروبا لبحث ملفي الأمن والهجرة

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افتتح رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر الخميس اجتماعا بمشاركة أكثر من 45 من قادة أوروبا قرب أكسفورد في المملكة المتحدة، يعتزم خلاله إعادة تحديد علاقاته مع القارة الأوروبي، ولا سيما على الصعيد الأمني.

وافتتح ستارمر الاجتماع في قصر بلينيم، مسقط رأس وينستون تشرشل بشمال غرب لندن، معلنا “نريد العمل مع كلّ منكم لترميم العلاقات ومعاودة اكتشاف مصلحتنا المشتركة وتجديد روابط الثقة والصداقة التي تشكل نسيج الحياة الأوروبية”.

وستكون هذه القمة الرابعة للجماعة السياسية الأوروبية التي يحضرها أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فرصة للأوروبيين لرص الصفوف حول أوكرانيا.

وأعلن زيلينسكي لدى وصوله إلى قصر بلينيم “من المهم للغاية الحفاظ على الوحدة في أوروبا، لأن الوحدة تسمح دائما باتخاذ قرارات قوية”، موجها انتقادات إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بدون تسميته، بعدما باشر “مهمة سلام” في موسكو وبكين بدون الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي.

وتساءل زيلينسكي أمام القادة الأوروبيين “إن حاول أحد ما تسوية مشكلات بدون علم الآخرين أو حتى على حساب طرف آخر … فما الذي يجعلنا نأخذ هذا الشخص بالاعتبار؟”.

ويشكل دعم كييف والديموقراطية وأمن الطاقة والهجرة المواضيع الرئيسية في المحادثات بين قادة الدول الأوروبية الـ47، من ألمانيا إلى سان مارين مرورا بفرنسا ومولدافيا وكوسوفو.

– “اغتنام الفرصة” –

وقال ستارمر زعيم حزب العمال الذي وصل إلى السلطة في المملكة المتحدة حديثا، إنه يريد “اغتنام الفرصة لتجديد علاقتنا مع أوروبا”، بعد الخلافات التي ظهرت مع حكومات المحافظين السابقة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وشدد في بيان على أن القمة “ستمثل بداية النهج الجديد لهذه الحكومة تجاه أوروبا”، متحدثا عن دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي “الهمجي” والدفاع في وجه “نشاطات موسكو المزعزعة للاستقرار” في كل أنحاء أوروبا.

وعلى غرار سلفه المحافظ ريشي سوناك، يعتزم ستارمر الدفاع عن تعزيز التعاون مع أوروبا ضد الهجرة غير النظامية. ووعد بالتصدي للمهربين الذين يسمحون لآلاف المهاجرين بالوصول إلى المملكة المتحدة عبر المانش.

وسئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذه المسألة عند وصوله إلى قصر بلينيم، فأكد مجددا التزام فرنسا بـ”تحسين الوضع بصورة متواصلة”.

وقال ردا على أسئل بعض الصحافيين “ليس هناك عصا سحرية، لأننا نعرف الوضع. نفعل كل ما بوسعنا، وتمكنّا من تحسين الوضع خلال السنوات الماضية، وسنواصل جهودنا”.

– استقبال إيجابي –

وقوبلت فكرة “وضع تصور جديد” للعلاقات مع أوروبا بشكل إيجابي إلى حد ما في أوروبا، غير أن بروكسل تنتظر لمعرفة تفاصيل مقترحات الحكومة البريطانية الجديدة، ولا سيما في مجال الأمن، مع التذكير بأنه من غير الوارد “إعادة فتح” المفاوضات حول اتفاقات بريكست.

أُنشئت الجماعة السياسية الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بناء على اقتراح ماكرون وعلى خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وتضم بشكل غير رسمي أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 ودول أخرى في القارة للتشاور حول قضايا الأمن والاستقرار.

وللمرة الأولى يُدعى مسؤولون من حلف شمال الأطلسي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحضور هذا الاجتماع، وهو الرابع بعدما نظم في براغ (تشيكيا) وكيشيناو (مولدافيا) وغرناطة (إسبانيا).

وقالت سوزي دينيسون من مركز “المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية” للبحوث خلال مقابلة مع الصحافة قبل القمة “لم تكن الأشهر القليلة الماضية صعبة جدا بالنسبة إلى الأوكرانيين من حيث تطور الصراع فحسب، بل يخيّم أيضا شبح الانتخابات الأميركية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر (التي قد يفوز فيها دونالد ترامب) على المناقشات الأوروبية بشأن الطريقة التي يجب أن تتحمل من خلالها مسؤوليتها” تجاه كييف في حال تراجع الولايات المتحدة عن ذلك.

ومن أبرز الغائبين عن الاجتماع، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي غاب عن النسختين السابقتين من القمة، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي بقيت في ستراسبورغ حيث سيصوت البرلمان الأوروبي في الوقت نفسه على تجديد ولايتها.

مهك-ديل-ففف/دص/نور