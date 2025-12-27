كيم جونغ أون مهنئا بوتين برأس السنة: تشاركنا “الدماء” في أوكرانيا

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجمعة في تهنئته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة رأس السنة أن كوريا الشمالية وروسيا قد تشاركتا “الدماء والحياة والموت” في حرب أوكرانيا.

وبحسب وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، أرسلت بيونغ يانغ آلاف الجنود للقتال إلى جانب موسكو في غزوها لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات.

وفي رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) الجمعة، قال كيم إن 2025 كان “عاما بالغ الأهمية” في التحالف بين بيونغ يانغ وموسكو، وقد تعزز هذا التحالف بفضل “تقاسم الدماء والحياة والموت في الخندق نفسه”.

ولم تؤكد كوريا الشمالية إلا في نيسان/ابريل الماضي أنها نشرت قوات لدعم الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن جنودا كوريين شماليين قد قُتلوا في المعارك.

في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر، أقرت بيونغ يانغ بإرسال قوات لإزالة الألغام في منطقة كورسك الروسية قرب الحدود الأوكرانية في آب/أغسطس 2025.

واعترف كيم جونغ أون في خطاب ألقاه في 12 كانون الأول/ديسمبر بمقتل تسعة جنود على الأقل من فوج هندسي خلال هذه المهمة التي استمرت 120 يوما.

وبعد يوم واحد من إصداره أوامر بزيادة إنتاج الصواريخ لعام 2026، وجّه الزعيم الكوري الشمالي تهنئة بالعام الجديد إلى فلاديمير بوتين.

وقد زادت بيونغ يانغ بشكل ملحوظ من تجاربها الصاروخية في السنوات الأخيرة، والتي يقول محللون إنها تهدف إلى تحسين قدراتها على توجيه ضربات دقيقة، وتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، واختبار أسلحة لتصديرها إلى حليفتها روسيا.

وتقاربت العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا منذ أن غزت قوات موسكو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. فبالإضافة إلى إرسال قوات للقتال إلى جانب روسيا، زودت بيونغ يانغ موسكو بقذائف مدفعية وصواريخ وأنظمة صاروخية بعيدة المدى.

وفي المقابل، تقدم روسيا لكوريا الشمالية مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات غذائية وطاقة، بحسب المحللين.

