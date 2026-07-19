كينشاسا تعيد 121 مواطنا من جنوب إفريقيا بسبب العنف ضد المهاجرين

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اعلنت وزارة الخارجية في جمهورية الكونغو الديموقراطية السبت إعادة مجموعة أولى تضم 121 من مواطنيها من جنوب إفريقيا، حيث يتعرض المهاجرون لموجة من أعمال العنف.

وتشهد جنوب إفريقيا منذ أسابيع تظاهرات واضطرابات تستهدف المهاجرين في وضع غير قانوني، مما دفع عشرات الآلاف منهم إلى الفرار من البلاد.

واظهر تعداد لوكالة فرانس برس أن ما لا يقل عن 150 الف أجنبي من دول إفريقية عدة، وخصوصا غانا ونيجيريا وملاوي وموزمبيق وأوغندا وزيمبابوي، غادروا جنوب إفريقيا في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الخارجية الكونغولية في بيان إن “121 مواطنا كونغوليا، بينهم نساء وأطفال” وصلوا السبت الى كينشاسا على متن “رحلة إعادة طوعية هي الاولى”.

واضافت أن “هذه العملية تأتي إثر اعمال عنف معادية للأجانب” وقعت بداية أيار/مايو.

وجنوب افريقيا هي أول قوة اقتصادية في القارة السمراء، وتشكل منذ أمد بعيد وجهة للعمال الأفارقة، سواء كانوا نظاميين أم لا.

وتهز البلاد موجات عنف ضد الاجانب منذ 2008، العام الذي شهد مقتل عشرات المهاجرين ونزوح آلاف آخرين.

وتقول وكالة الاحصاءات إن نحو ثلاثة ملايين أجنبي، أي 5,1 في المئة من السكان، يقيمون في البلاد.

واعتقلت شرطة جنوب إفريقيا الخميس 69 شخصا بعدما اتخذت تظاهرة ضد المهاجرين طابعا عنيفا وتخللها أعمال نهب في جنوب البلاد.

والسبت، دانت نيجيريا وغانا أعمال العنف المستمرة ضد المهاجرين في جنوب إفريقيا، وطالبتا بمناقشة قضية “معاداة الأفارقة” في قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.

كلت/ب ق/خلص