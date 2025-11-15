كينشاسا وحركة إم23 توقعان في الدوحة خارطة طريق جديدة للسلام

وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة “إم23” المدعومة من رواندا السبت في الدوحة إطار عمل جديدا نحو السلام، ضمن مساعي التوصل إلى نهاية دائمة للقتال الذي دمّر شرق الكونغو.

انخرطت قطر، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، في محادثات متواصلة على مدى أشهر، بهدف إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي منطقة غنية بالمعادن يسيطر متمرّدو حركة “إم23” على مدن رئيسية فيها.

تمّ التوقيع على الاتفاق المسمى “إطار الدوحة لاتفاق سلام شامل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم23” في العاصمة القطرية وسط مراسم حضرها مسؤولون من الجانبين، إضافة إلى الولايات المتحدة وقطر.

ووصف كبير المفاوضين القطريين وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي هذه الخطوة بـ”الإنجاز التاريخي”، مضيفا أن “الجهود مستمرة لتحقيق السلام على الأرض من خلال وضع آليات التنفيذ الملائمة”.

سبق أن وقّع طرفا النزاع على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سابق في الدوحة في تموز/يوليو، لكن رغم ذلك وردت تقارير عن انتهاكات، واتُهم الجانبان بخرق الهدنة.

وفي تموز/يوليو، وقّعت سلطات كينشاسا وحركة “إم23” إعلانا مبدئيا في الدوحة لوقف إطلاق النار، عقب اتفاق سلام وُقّع بين الكونغو الديموقراطية ورواندا نهاية حزيران/يونيو في واشنطن.

لكن هذه المبادرات لم تُفلح في إعادة فتح المصارف وتخفيف الأزمة الاقتصادية أو وضع حدّ للعنف.

منذ عودتها إلى حمل السلاح في نهاية العام 2021، سيطرت جماعة “إم23” المسلحة على مساحات شاسعة في المنطقة بدعم من رواندا المجاورة، ما تسبب في أزمة إنسانية متفاقمة.

يشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود. لكن حدة العنف تصاعدت بعدما سيطر مقاتلو “إم23” على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.

