كينيا توفد مبعوثا خاصا لنزع فتيل الأزمة في جنوب السودان

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نيروبي (رويترز) – من المقرر أن توفد كينيا رئيس وزرائها السابق رايلا أودينجا بصفته مبعوثا خاصا إلى جنوب السودان للمساعدة في حل خلاف يتسع بين الرئيس سلفا كير ومنافسه منذ فترة طويلة نائبه الأول ريك مشار ويهدد بجر البلاد إلى الحرب من جديد.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو، الذي يرأس (مجموعة شرق أفريقيا)، إنه تحدث مع كير بشأن اعتقال مشار في وقت سابق هذا الأسبوع، وإنه سيرسل مبعوثا خاصا للمساعدة في تهدئة الوضع وإبلاغه بالتطورات.

وأكد دينيس أونيانجو المتحدث باسم أودينجا أن رئيس الوزراء السابق سيتوجه إلى جوبا يوم الجمعة.

وقال بوك بوث بالوانج المتحدث باسم مشار إن اختيار أودينجا بادرة طيبة “ما دامت تهدف إلى تهدئة الوضع”.

وقال حزب مشار إنه قيد الإقامة الجبرية في العاصمة جوبا منذ ليل الأربعاء، مما ألغى فعليا اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات وأدى إلى حكومة هشة تقاسم فيها الاثنان السلطة.

وظلت حكومتهما بطيئة في تنفيذ البنود الرئيسية لاتفاق السلام، مثل إجراء انتخابات عامة وتوحيد قواتهما في جيش واحد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إن اعتقال مشار “دفع البلاد خطوة نحو حافة الانزلاق لحرب أهلية”.

وقال بالوانج في تعليقات عبر الهاتف “(مشار) بخير، لكن لا شيء تغير. لا يزال قيد الإقامة الجبرية”.

وينفي حزب مشار اتهامات الحكومة بأنه يدعم الجيش الأبيض، وهي ميليشيا عرقية تتألف إلى حد كبير من شبان قبيلة النوير التي اشتبكت مع الجيش في بلدة الناصر بشمال شرق البلاد هذا الشهر مما أثار أحدث أزمة سياسية.

وردا على الاشتباكات، اعتقلت قوات كير عدة حلفاء كبار لمشار، ومن بينهم وزير النفط ونائب قائد الجيش.

ووقعت اشتباكات بين القوات الموالية لكير وتلك المناصرة لمشار في الأيام القليلة الماضية على مشارف جوبا وأماكن أخرى.

ولم يرد متحدث باسم حكومة جنوب السودان على طلبات للتعليق على اعتقال مشار أو مهمة أودينجا.

وذكر روتو أنه أجرى مشاورات أيضا مع الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، الذي أرسل قوات هذا الشهر إلى جنوب السودان بناء على طلب الحكومة للمساعدة في تأمين العاصمة، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي استضافت بلاده من قبل محادثات سلام جنوب السودان.

وقال الاتحاد الأفريقي إنه سيرسل “لجنة حكماء” من خمس “شخصيات أفريقية تحظى باحترام كبير”، للمساعدة في تهدئة الوضع.

ويقول محللون سياسيون إن كير يحاول تعزيز موقفه من خلال اعتقال بعض كبار حلفاء مشار ودعوة الجيش الأوغندي لتأمين العاصمة وتعيين المستشار بنجامين بول ميل نائبا ثانيا للرئيس.

وقال جاستن لينش المدير الإداري لمجموعة كونفليكت إنسايتس “التذرع بسيطرة ريك مشار على الجيش الأبيض هدفه صرف الانتباه عن الأزمة السياسية الفعلية في جوبا، وهي انهيار عائدات النفط وخطة سلفا كير الرامية إلى تنصيب بول ميل خلفا له”.