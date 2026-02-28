The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

كيه.إل.إم تعلق رحلات أمستردام وتل أبيب بعد الضربات على إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أمستردام 28 فبراير شباط (رويترز) – قال متحدث باسم كيه.إل.إم إن شركة الطيران علقت رحلاتها من أمستردام وتل أبيب وإليها وألغت الرحلة المقررة اليوم السبت بعد الهجمات التي استهدفت إيران، مؤكدا تقريرا سابقا لوكالة إيه.إن.بي الإخبارية.

كانت الشركة، وهي الذراع الهولندية لمجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم، قد أعلنت يوم الأربعاء عزمها وقف الرحلات الجوية اعتبارا من غد الأحد الأول من مارس آذار، لكنها قررت الآن تقديم موعد التعليق. وكانت رحلة واحدة فقط مقررة إلى تل أبيب اليوم السبت.

وأضاف المتحدث أن الشركة تقيم إمكانية إلغاء مزيد من الرحلات من المنطقة وإليها.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية