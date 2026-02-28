كيه.إل.إم تعلق رحلات أمستردام وتل أبيب بعد الضربات على إيران

أمستردام 28 فبراير شباط (رويترز) – قال متحدث باسم كيه.إل.إم إن شركة الطيران علقت رحلاتها من أمستردام وتل أبيب وإليها وألغت الرحلة المقررة اليوم السبت بعد الهجمات التي استهدفت إيران، مؤكدا تقريرا سابقا لوكالة إيه.إن.بي الإخبارية.

كانت الشركة، وهي الذراع الهولندية لمجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم، قد أعلنت يوم الأربعاء عزمها وقف الرحلات الجوية اعتبارا من غد الأحد الأول من مارس آذار، لكنها قررت الآن تقديم موعد التعليق. وكانت رحلة واحدة فقط مقررة إلى تل أبيب اليوم السبت.

وأضاف المتحدث أن الشركة تقيم إمكانية إلغاء مزيد من الرحلات من المنطقة وإليها.

