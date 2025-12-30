كييف تؤكد أن روسيا لم تقدّم “أدلة معقولة” على الاتهامات بمهاجمة مقر إقامة بوتين

أكّدت كييف الثلاثاء أنّ موسكو لم تقدّم “أدلة معقولة” على اتهامها بشنّ هجوم بطائرات مسيّرة على مقر لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين حذّرت موسكو من أن هذا الهجوم سيدفعها لتشديد موقفها في المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع.

ويأتي هذا التصعيد المفاجئ للتوتر الدبلوماسي بعد وقت قصير من تصريحات أميركية وأوكرانية تُشير إلى إحراز تقدّم في المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا في منشور على منصة إكس “مرّ يوم تقريبا ولم تقدّم روسيا أدلّة معقولة على اتهاماتها لأوكرانيا بشنّ هجوم مزعوم على مقر إقامة بوتين. ولن تفعل ذلك، لأنّه لا يوجد أي دليل. لم يقع مثل هذا الهجوم”.

وتابع “شعرنا بخيبة أمل وقلق إزاء البيانات الصادرة عن الإمارات والهند وباكستان والتي أعربت عن مخاوفها بشأن هجوم لم يقع أصلا”.

وعبّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر اكس الثلاثاء عن “قلق بالغ إزاء التقارير” التي تتحدث عن هجوم استهدف مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود.

وقال سيبيغا “إنّ مثل هذه الردود على مزاعم روسيا المضللة والتي لا أساس لها لا تخدم إلا الدعاية الروسية وتشجع موسكو على ارتكاب المزيد من الفظائع والأكاذيب”، مؤكدا أن “ذلك يقوّض عملية السلام البناءة الجارية حاليا”.

واتهمت موسكو كييف باستهداف مقر إقامة فلاديمير بوتين شديد الحراسة في فالداي الواقعة بين موسكو وسانت بطرسبرغ بـ91 مسيرة ليل الأحد الاثنين.

وجاء هذا الاتهام غداة اجتماع عُقد في فلوريدا بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى إلى حل النزاع الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات.

– تشديد الموقف –

خلال الإحاطة الإعلامية اليومية له الثلاثاء، لم يُقدّم الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أي دليل على هذا الاتهام، مؤكدا إسقاط كل الطائرات المسيّرة، وأوضح أنّه ينبغي العودة إلى وزارة الدفاع الروسية لمعرفة ما إذا كان هناك أي حطام.

وأشار إلى أن روسيا “ستشدد” موقفها في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. وقال “أما بالنسبة إلى الردّ العسكري، فنحن نعرف كيف وبماذا نرد”.

ووصف زيلينسكي الاثنين هذه الاتهامات بأنها “كذبة” تهدف، بحسب قوله، إلى التمهيد لهجمات جديدة على كييف و”تقويض” الجهود الدبلوماسية الجارية بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

أما ترامب فعلّق مساء الاثنين من مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا بالقول “لا يعجبني ذلك. إنه أمر غير مقبول. هل تعلمون من أخبرني بذلك؟ الرئيس بوتين”. وأضاف “إنه وقت حساس، وليس الوقت المناسب”.

وتثير هذه الاتهامات شكوكا حول استمرار المفاوضات الدبلوماسية التي انطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر في محاولة لإنهاء النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي غضون ذلك، أجرى قادة غربيون الثلاثاء محادثات لبحث الوضع في أوكرانيا.

وكان من بين المشاركين رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

– إخلاء قرى في أوكرانيا –

وأشار ميرتس في منشور عبر منصة اكس إلى مشاورات مع “شركائنا الأوروبيين والكنديين”، مؤكدا أنّ “الشفافية والصدق مطلوبان من مختلف الأطراف، بما في ذلك روسيا”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأعلن زيلينسكي الاثنين أنّ واشنطن اقترحت على كييف ضمانات أمنية “متينة” لمدة 15 عاما قابلة للتجديد في مواجهة روسيا.

على الأرض، يستمر القصف المتبادل بين الجانبين. وخلال ليلة الاثنين الثلاثاء، استُهدفت أوكرانيا بصاروخين وستّين مسيرة روسية، على ما أفاد سلاح الجو الأوكراني.

وأصدرت السلطات في منطقة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا أوامر بإخلاء 14 قرية بالقرب من الحدود مع روسيا وبيلاروس الثلاثاء بسبب القصف الروسي اليومي.

وصباحا، تلقت مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا ضربات بثلاث قنابل روسية، بحسب السلطات المحلية، ما أدى إلى إصابة امرأة وتضرر منازل ومبان سكنية عدة.

وأعلن الجيش الروسي في تقريره اليومي سيطرته على بلدتين صغيرتين في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وزابوريجيا.

