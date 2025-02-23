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كييف تتحدث عن موارد “حيوية” أوكرانية بـ350 مليار دولار في مناطق خاضعة لسيطرة روسيا

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أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد وجود موارد حيوية أوكرانية تقدر قيمتها بحوالى 350 مليار دولار في المناطق التي سيطرت عليها روسيا، في وقت تضغط واشنطن باتّجاه التوصل إلى اتفاق يضمن لها وصولا تفضيليا لموارد البلاد.

وتقاوم كييف دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدام موارد أوكرانيا كتعويض للولايات المتحدة عن المساعدات التي تسلمتها في عهد الرئيس جو بايدن.

لكن أجزاء كبيرة من قاعدة موارد أوكرانيا تقع في منطقة دونباس الصناعية في شرق البلاد حيث سيطرت روسيا على أراض وما زالت تتقدّم.

وقالت نائبة رئيس الوزراء يوليا سفيريدنكو في مؤتمر صحافي في كييف “لدينا معلومات تفيد للأسف، بأن ما قيمته حوالى 350 مليار دولار من هذه الموارد الحيوية المفيدة موجودة في المنطقة المحتلة موقتا”.

وأضافت أن بعض الإحصاءات عن هذه الرواسب “قديمة”، لكن التقديرات مبنية على عمليات مسح جيولوجي وبيانات من مصادر مفتوحة.

يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على ضمانات أمنية ملموسة من ترامب مقابل الوصول إلى موارد حيوية مثل الليثيوم والتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة التي تعد أساسية في إنتاج الإلكترونيات.

وعبر ترامب ومساعدوه عن امتعاضهم من عدم رغبة زيلينسكي في توقيع  اتفاق في هذا الصدد.

وقال مصدر في أوكرانيا لفرانس برس السبت إن الرئيس الأوكراني “غير مستعد” للموافقة على المطالب الأميركية الحالية.

وشدد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك الأحد على أن المفاوضات تمضي قدما بشكل “طبيعي”.

وقال في مؤتمر صحافي في كييف إن “أحدا لم يرفض أي شيء. العملية الطبيعية جارية. ويمكن أن تستغرق يوما واحدا أو عدة أشهر”.

بور-جس/لين/ب ق

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