كييف تتهم موسكو باستخدام صاروخ عابر للقارات للمرة الأولى على أوكرانيا

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اتّهمت أوكرانيا الخميس روسيا بإطلاق صاروخ عابر للقارات على أراضيها، وهو اول استخدام لهذا السلاح الذي سيشكل في حال تأكيده، على الرغم من عدم وجود رأس ذرية، تصعيدا غير مسبوق للنزاع والتوترات بين روسيا والغرب.

ويتعلق هذا السلاح بترسانة الردع النووي. ولم تنف استخدامه روسيا التي تطلق منذ أيام خطابا عدائيا على نحو متزايد، ملوحة بالأسلحة النووية بسبب استخدام أوكرانيا للصواريخ الأميركية لاستهداف الأراضي الروسية.

وفي رده على طلب التعليق على اتهام أوكرانيا، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إيجاز صحافي الخميس “ليس لدي ما أقوله حول ذلك”.

كما تلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية خلال مؤتمر صحافي بث مباشر على التلفزيون، أمرا بعدم التعليق على هذه القضية.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان إن القوات الروسية استخدمت الصاروخ في هجوم في الصباح الباكر على مدينة دنيبرو (وسط) شمل أنواعا عدة من الصواريخ واستهدف منشآت حيوية.

وأوضح “أطلق صاروخ بالستي عابر للقارات من منطقة أستراخان في روسيا الاتحادية”.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن التقييم جار، لكن الصاروخ تتوفر فيه كل “خصائص” الصاروخ الباليستي العابر للقارات.

واعتبر أن روسيا “جارة مجنونة” تستخدم أوكرانيا “ساحة تجارب” عسكرية.

وهذه الصواريخ التي لم يسبق استخدامها قط وتختبرها روسيا بشكل منتظم على أراضيها، مصممة لحمل رؤوس حربية تقليدية ونووية على حد سواء ويمكنه ضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات.

وأكد مصدر في الجيش الأوكراني لوكالة فرانس برس أن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو هذا السلاح منذ الغزو عام 2022، مضيفا أنه “من الواضح” أن الصاروخ لم يكن يحمل شحنة نووية.

يمثل هذا الاستخدام، إذا تأكد، تصعيدا جديدا، في حين قالت روسيا إنها تجهز ردا “مناسبا” على استخدام أوكرانيا للصواريخ الغربية على الأراضي الروسية، وهو ما وصفته موسكو بالخط الأحمر.

واعتبر المتحدث باسم الإتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن إطلاق هذا الصاروخ “يشكل تصعيدا جديدا” من قبل روسيا.

– عدم التعليق –

واستهدفت الضربة بلدة دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا، بحسب القوات الجوية التي لم تحدد طراز الصاروخ المستخدم.

ولم يتضح على الفور حجم الأضرار.

وقال المسؤول المحلي في دنيبرو سيرغي ليساك “أصيب شخصان، رجل يبلغ 57 عاما عولج على الفور فيما نقلت امرأة تبلغ 42 عاما إلى المستشفى”.

وتلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي أمرا بعدم التحدث عن هذا الموضوع، بينما كان الميكروفون مفتوحا.

وقطعت زاخاروفا إيجازها الذي كان يبث مباشرة للرد على اتصال هاتفي. وسُمع صوت متحدثها يطلب منها “عدم التعليق” على الضربة “بواسطة “صاروخ باليستي” على مصنع أقمار صناعية في وسط مدينة دنيبرو.

واشارت قناة “ريبار” المقربة من الجيش الروسي على تلغرام إلى أن هذا المصنع الذي كان يدعى في السابق “ايوجماش”، هو الذي تم استهدافه “على الأرجح” بالصاروخ العابر للقارات من طراز RS-26 Rubezh.

واعتبرت القناة أن الاستهداف “رسالة” إلى أوكرانيا.

وقال فابيان هوفمان، الخبير من جامعة أوسلو، لوكالة فرانس برس إن مثل هذه الضربة تمثل قيمة “سياسية” أكثر منها عسكرية بالنسبة لموسكو.

– تحذيرات نووية –

يأتي الهجوم في وقت بلغت التوترات أعلى مستوياتها بين موسكو والغرب، مع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير المقبل والتي ينظر اليها على انها نقطة تحول.

كثفت روسيا التي اجتاحت أوكرانيا قبل ثلاث سنوات تقريبا، في الأيام الماضية الضربات واسعة النطاق على أوكرانيا والتحذيرات ضد حلفاء كييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أنها أسقطت “صاروخي كروز من نوع +ستورم شادو+ بريطانيي الصنع” أطلقتهما أوكرانيا وكانا يستهدفان أراضيها، بدون أن تحدد مكان وزمان هذا الاعتراض.

هذا يؤكد أول استخدام لكييف لهذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية.

في وقت سابق من الأسبوع، استخدمت أوكرانيا صواريخ ATACMS الأميركية التي يبلغ مداها 300 كيلومتر، لأول مرة ضد منشأة عسكرية في منطقة بريانسك الروسية، بعد حصولها على تفويض من واشنطن.

وزودت دول غربية عدة أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى لكنها لم تسمح باستخدامها على الأراضي الروسية خوفا من رد فعل موسكو.

وعزّزت روسيا تحذيراتها النووية في الأيام الأخيرة.

في عقيدتها الجديدة، حول استخدام الأسلحة النووية التي أصبحت رسمية الثلاثاء، يمكن لروسيا الآن استخدامها في حال وقوع هجوم “ضخم” من قبل دولة غير نووية ولكن مدعومة بقوة نووية، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة.

لكن الكرملين أكد الخميس أن روسيا ستبذل “أقصى الجهود” لتجنب صراع نووي، معربا عن أمله في أن تتخذ “دول أخرى” “هذا الموقف المسؤول”.

– تقدم في الشرق –

وأصيب 17 شخصا آخر بهجوم آخر في كريفي ريغ، المدينة الواقعة على مسافة مئة كيلومتر جنوب غرب دنيبرو بحسب ليساك.

يواصل الجيش الروسي في موازاة ذلك التقدم نحو شرق أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الخميس سيطرتها على بلدة صغيرة قرب كوراخوفي في شرق أوكرانيا.

باتت القوات الروسية الآن قريبة من تطويق هذه المدينة الصناعية التي هجرها قسم كبير من سكانها بسبب الخطر.

يقترب الجنود الروس أيضا من بوكروفسك، وهي مدينة استراتيجية اخرى في منطقة دونيتسك بالنسبة إلى لوجستيات الجيش الأوكراني.

هذا التقدم مقلق لكييف التي تخشى أن تدفع الى طاولة المفاوضات في موقف ضعف.

ويعبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن موقف منتقد جدا للمساعدة التي تقدمها كييف لبلاده. ووعد عدة مرات في انهاء الحرب “في غضون 24 ساعة” لكن بدون أن يفصل خطته.

بور/نور-ريم/نور